I pasti piemontesi sono ricchi di portate, in particolare di antipasti. A Natale e a Santo Stefano le nonne solitamente portano in tavola almeno quattro o cinque antipasti diversi. Tutti vengono rigorosamente dalla tradizione del luogo.

Se i più conoscono il vitello tonnato o la carne cruda all’albese, pochi sono a conoscenza di questo antipasto gustosissimo. Stiamo parlando del coniglio alla salvia in composta. Questo piatto dal gusto sorprendente lascerà tutti a bocca aperta. Vediamo come preparare uno squisito antipasto piemontese perfetto da portare in tavola a Natale.

Ingredienti

Per preparare questo delizioso antipasto piemontese serviranno i seguenti ingredienti:

a) 1,5 kg di coniglio;

b) 1 testa d’aglio;

c) 1 cipolla;

d) 1 carota;

e) 1 gambo di sedano;

f) lauro q.b.;

g) rosmarino q.b.;

h) salvia q.b.;

i) olio extravergine d’oliva q.b.;

l) sale q.b.;

m) pepe q.b.

Vediamo come preparare questo classico della tavola piemontese. Tagliare a pezzi grossi la cipolla, la carota e il gambo di sedano. Prendere una pentola capiente e mettere al suo interno le verdure tagliate. Aggiungere qualche foglia di lauro, un rametto di rosmarino e un pizzico di sale. Prendere il coniglio pulito e lavato e tagliarlo a pezzi. Aggiungerlo nella pentola con le verdure. Coprire il tutto di acqua e far lessare per circa 30 minuti. Controllare regolarmente la carne: non deve ammorbidirsi troppo. Dopo 30 minuti lasciar raffreddare in acqua.

Mentre l’acqua bolle pulire l’aglio e un mazzetto di salvia. Togliere il coniglio dall’acqua fredda e disossarlo in piccoli pezzi. Prendere una terrina e oliarne il fondo. Aggiungerci il coniglio disossato coprendo il fondo. Fare uno strato di salvia e spicchi di aglio sopra al coniglio. Aggiungere anche sale, pepe e un filo di olio extravergine d’oliva. Fare un secondo strato di coniglio seguito da uno di salvia, aglio e condimento. Mettere il tutto in frigo per 12 ore. Nel caso in cui si asciughi troppo, aggiungere olio. Quindi servire nei piatti da portata accompagnato da un buon vino rosso!