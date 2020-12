Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A Natale si mangia pesce. Ma esiste uno spumoso antipastino di pesce assolutamente da provare sia se è Natale sia se è il 15 di agosto. Ma visto che siamo in periodo natalizio, questa ricetta potrebbe essere perfetta come antipasto per la vigilia di Natale. È una ricetta facile, ci si mette solo 15 minuti ed è deliziosa. Mi sembra di notare che non ha nessun contro sul piatto. Quindi vediamo subito come fare uno spumoso antipastino di pesce assolutamente da provare.

La spuma di trota

Quello che occorre è circa 300 grammi di polpa di trota. La polpa di trota si ricava dalla trota affumicata. Basta infatti metterla nel forno, spellarla, rimuovere le spine e recuperare la polpa. Ora sarà necessario spezzettare la polpa e metterla nel frullatore con circa 100 grammi di formaggio cremoso, liberi di scegliere quello che vi aggrada di più. Aggiungere poi sempre 100 grammi di ricotta e 3 filetti di acciuga lavati e 2 cucchiai di succo di limone.

Ora azionare il frullatore per far amalgamare bene il tutto. Una volta azionato il frullato si dovrebbe ottenere un composto abbastanza spumoso. Versare il composto in un contenitore di vetro, che poi sarà messo in tavola. È possibile usare magari delle ciotole in vetro natalizie, oppure dei bei bicchieri di vetro con delle decorazioni dorate. Insomma la scelta di come servire la spuma a tavola spetta allo chef.

Ovviamente ora si passa a decorare la nostra spuma di trota. Prima di decorare la spuma sarà necessario riporre il composto in frigo fino a quando non sarà da servire agli ospiti. Importante è tenere la spuma coperta per evitare l’ossidazione della superficie. In seguito è possibile aggiungere un po’ di maionese, del prezzemolo, dei pomodorini e anche una semplice crosta di pistacchi. E ora è pronta per essere servita a tavola.

