State preparando un aperitivo a casa e volete stupire i vostri ospiti con una preparazione che però non sia troppo complicata? Volete coccolare la vostra dolce metà? Oppure avete voglia di bere qualcosa di diverso? Abbiamo la soluzione che fa per voi: un cocktail colorato e gustoso che non vi dimenticherete facilmente! Ecco a voi uno spritz come non l’avete mai provato, parola di Proiezionidiborsa!

Ingredienti per due persone

a) 400 grammi di melograno, da cui estrarre 120 ml di succo;

b) 100 g prosecco;

c) quanto basta di zucchero semolato bianco o di canna;

d) 2 cucchiai di chicchi di melagrana per guarnizione.

La preparazione per ottenere uno spritz mai provato

Prendete un melograno abbastanza grosso o due più piccolini. Tagliate il frutto a metà e con cura togliete l’equivalente di circa due cucchiai di chicchi.

In questa fase è importante munirsi di due guanti di lattice e di grembiule perché i semi sporcano molto ed è difficile mandare via il loro colore rosso scuro.

È un lavoro noioso, ma è fondamentale per rendere il cocktail esteticamente gradevole.

Una volta tolti, prendete le due metà del frutto ed estraetene il succo. Utilizzate una pressa oppure usate un normale spremiagrumi.

A questo punto filtrate con un colino il liquido ottenuto e mischiatelo con i 100 grammi di prosecco. Assaggiate e, se volete, aggiungete dello zucchero nella quantità desiderata.

Per fare colpo sui vostri ospiti vi consiglio questo trucchetto: tagliate uno spicchio di limone sottile e cospargete con il suo succo il bordo dei bicchieri che avete scelto. Rovesciate dello zucchero su un panno pulito o in una terrina e appoggiate il bicchiere al contrario.

In questo modo si formerà uno bordo croccante e gustoso che farà risultare il vostro cocktail ancora più ricercato.

Su uno stuzzichino abbastanza lungo infilate i chicchi et voilà, ecco uno spritz come non l’avete mai provato!

