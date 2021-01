Se si hanno poche idee su come integrare più verdure nella propria alimentazione, eccone qui una che può tornare veramente utile e piacere a tutta la famiglia. Oggi proponiamo un’idea sfiziosa, ovvero uno snack vegetariano gustosissimo ideale da mangiare a pranzo, a cena e a merenda. Scopriamo come preparare uno spuntino o un pasto sano portando in tavola le polpette di verza.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 50 grammi di provola;

b) un uovo;

c) una patata abbastanza grande;

d) olio extravergine di oliva quanto basta;

e) sale, quanto basta;

f) pepe, quanto basta;

g) 200 grammi di verza;

h) due cucchiai di pangrattato;

i) parmigiano reggiano grattugiato quanto basta.

Il procedimento

Prendere della verza avanzata o cuocerne 200 grammi in una pentola di acqua dopo averla sciacquata, tritata e pulita. Nel frattempo mettere a bollire una patata senza buccia. Per avere una cottura omogenea è consigliabile tagliarla a tocchetti della stessa dimensione.

Scolare la verza cinque minuti dopo il bollore e strizzarla bene. Riporla in una ciotola e aggiungere sale, pepe e parmigiano. Sgusciare un uovo e inserirlo al suo interno.

Aspettare la fine cottura della patata che ci impiegherà un quarto d’ora circa in totale. Inserire il tubero nello schiacciapatate e poi aggiungere la purea alla ciotola. Mescolare bene con una spatola e versare un cucchiaio di pangrattato fino a farlo incorporare.

Formare con le mani delle piccole sfere e inserire all’interno di ognuna un piccolissimo quadratino di provola. Una volta finito l’impasto, ripassarle dentro altro pangrattato.

Un cucchiaio dovrebbe bastare, ma in caso se ne può aggiungere una piccola quantità in più. Infornarle su una teglia coperta di carta da forno a 200 gradi per quindici minuti. Azionare il grill per l’ultimo terzo di tempo di cottura.

Oggi abbiamo parlato della modalità per preparare uno snack vegetariano gustosissimo ideale da mangiare a pranzo, a cena e a merenda. Se si desidera portare in tavola un altro spuntino delizioso, qui c’è il processo per preparare le kale chips.