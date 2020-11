La fretta è spesso nemica di una corretta alimentazione. Spesso infatti ci si rifugia in soluzioni “veloci”, ma alla lunga dannose per il nostro organismo: merendine, patatine in sacchetto o insaccati.

Per fortuna, però, esistono molte ricette casalinghe per poter placare l’appetito in maniera salutare. Queste, peraltro, possono essere realizzate in pochissimo tempo. Quest’abitudine di preparare il cibo a casa, oltre ad apportare benefici alla salute, diventa anche un fattore positivo in un’ottica di risparmio.

Oggi, dunque, vi spieghiamo come preparare uno snack pratico e veloce che metterà a tacere la fame.

Gli ingredienti per sei barrette

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per preparare sei barrette:

a) 150 grammi di qualsiasi tipo di semi oleosi (possono essere mandorle, semi di chia, anacardi o noci);

b) 200 grammi di frutta essiccata (si può scegliere, ad esempio, fra prugne e datteri);

c) 20 grammi di semi di sesamo.

Il procedimento da seguire per preparare questo snack

Allora passiamo al procedimento per preparare uno snack pratico e veloce che metterà a tacere la fame!

Per prima cosa, mettiamo tutti gli ingredienti indicati all’interno di un frullatore. L’elettrodomestico in questione deve essere abbastanza potente da poter lavorare i semi in maniera adeguata. Azioniamolo, dunque, per qualche minuto fino ad ottenere un impasto grossolano e un pò appiccicoso.

Formiamo delle barrette di forma rettangolare. Lasciamole riposare al fresco e quindi riponiamole in frigorifero per almeno un’oretta.

Va precisato che la ricetta in oggetto non necessita di miele. Ciò in quanto il sapore zuccherino della frutta conferirà a questo spuntino un gusto naturalmente dolce.

Ecco, dunque, la spiegazione esaustiva su come preparare uno snack pratico e veloce che metterà a tacere la fame. Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo, allora, di dare un’occhiata a tutti i nostri articoli di natura gastronomica. Per rimanere in tema di merende, ecco un articolo su questi biscotti che faranno impazzire i vostri ragazzi.