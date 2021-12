In attesa del nuovo anno, le Borse procedono caute ma sempre sul solco di un progressivo rialzo, evidente su entrambe le sponde dell’oceano. Nella giornata di oggi, ad esempio, Piazza Affari ha registrato una performance estremamente interessante.

Qualche minuto dopo il giro di boa delle 13, infatti, il Ftse Mib registrava un saldo parziale dello 0,7% in territorio positivo. In evidenza un poco tutto il comparto bancario con i nomi di spicco anche loro in rialzo progressivo. Rimanendo con uno sguardo alle piazze di scambio europee e ai titoli buy di Wall Street, è da sottolineare, appunto, la performance tricolore che permette al Ftse Mib di essere tra le migliori piazze della mattinata. Infatti il Dax, sempre intorno alle 13, sfruttava solo un +0,6% mentre il Cac 40 di Parigi non arrivava che allo 0,4%.

Bene anche i futures di Wall Street che nello stesso momento segnavano un +0,22% sia per l’S&P 500 che per il Dow mentre sul Nasdaq il vantaggio arrivava allo 0,44%. Un cauto ottimismo che traspare anche dai numeri delle quotazioni del greggio. In rialzo sia il Brent che il Wti con il primo che sfiora gli 80 dollari e il secondo che supera abbondantemente i 76 dollari al barile.

Le notizie che hanno confortato il mercato, e non solo oggi, riguardano ancora i progressi dei vaccini per la variante Omicron. Le prime conferme di una versione ad hoc per la prossima primavera arrivano direttamente da Pfizer. Non solo, ma anche da JP Morgan si guarda agli effetti della variante come ad effetti relativamente meno drastici di quelli visti nella prima fase della pandemia.

Uno sguardo alle piazze di scambio europee e ai titoli buy di Wall Street

Spostandosi invece a Wall Street, gli analisti hanno evidenziato alcune azioni buy. Ad esempio Chesapeake Energy Corp. è stata giudicata degna di acquisto da Siebert Williams Shank con target fissato a 90 dollari. Altro buy, inoltre, per Lucid Diagnostics Inc. da parte di Ascendiant Capital Markets. Una volta avviata la copertura del titolo con un buy, il target è stato fissato a 16 dollari. Da comprare anche MKS Instruments Inc.che per gli esperti di Needham può sfruttare un obiettivo di prezzo di 215 dollari.