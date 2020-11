Sono disintossicanti, depurative ed anche drenanti. Ma non solo. Offrono, naturalmente, pure un’azione diuretica. E ciò non solo contro le infiammazioni ma anche per agevolare la perdita di peso. Si tratta delle tisane che, preparate opportunamente a partire dal mix di ingredienti, possono contribuire ad agevolare il corretto funzionamento dell’organismo.

Ecco allora uno sguardo alle migliori tisane antinfiammatorie per i malanni e anticellulite per dimagrire. Dalla tisana alla malva a quella allo zenzero, passando per quelle al limone e alla menta. E il tutto fermo restando che questi rimedi naturali non possono di certo essere sostitutivi di una terapia farmacologica quando malanni e problemi di peso sono talmente gravi da celare eventuali patologie collegate.

Tisana alla malva. La malva ha proprietà lenitive ed emollienti. In particolare è indicata come rimedio naturale per il contrasto delle infiammazioni del cavo orofaringeo. Per preparare la tisana basta far bollire l’acqua e lasciare poi in infusione un cucchiaino di malva per ogni tazza.

Tisana allo zenzero. Lo zenzero è una spezia che spicca per le sue proprietà antinfiammatorie naturali. La tisana si prepara grattugiando lo zenzero in acqua portata ad ebollizione. Filtrare e dolcificare con il miele, per poi bere la tisana tiepida.

Tisana al limone. Il limone svolge, tra l’altro, una funzione naturale di brucia-grassi. Per preparare la tisana occorre bollire l’acqua, e in ogni tazza riporre in infusione, per cinque minuti, delle scorzette di limone. Filtrare e poi bere la tisana tiepida o calda ma non troppo.

Tisana alla menta. La menta ha proprietà rilassanti e digestive. Essa, quindi, è ideale come rimedio naturale per perdere peso e facilitare il transito intestinale. Le modalità di preparazione sono le stesse della tisana al limone. Aggiungendo, in questo caso, per infusione le foglioline di menta.