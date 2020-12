Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sul web si possono cercare e trovare pure informazioni utili per la cucina, dalle ricette più semplici ai piatti che sono decisamente più elaborati. Ecco allora uno sguardo a quali sono le ricette più cercate su Internet, dai secondi piatti ai dolci, e passando per le torte salate.

Uno sguardo a quali sono le ricette più cercate su Internet, dai pancake alla pastiera

I pancake: come cibo per la prima colazione all’americana, i pancake al mattino sono ormai una tradizione pure nelle case di molti italiani. E questo perché, per esempio con lo sciroppo d’acero, i pancake sono leggeri e sono adatti anche per l’alimentazione mattutina dei bambini.

Il tortano napoletano: specie nel periodo pasquale, quella del tortano napoletano, che è detto anche casatiéllo, è una delle ricette più cercate su Internet. D’altronde si tratta di un rustico a dir poco goloso con la farcitura a base di salame, uova, formaggio svizzero e provolone.

Il brasato: tra i piatti che sono a base di carne, quella del brasato è una delle ricette più cercate sul web. Per un piatto che, in particolare, spicca per essere un secondo di carne morbido ed anche succulento. In quanto la cottura avviene nel vino con l’aggiunta di tante erbe e spezie aromatiche.

Le crepes dolci: al pari dei pancake, sul web le crepes dolci spopolano per numero di ricerche utilizzando i motori. E questo anche per andare alla ricerca di ricette su come farcire le crepes dolci in maniera sfiziosa, originale ed anche alternativa.

Il tiramisù: tra i dolci la ricetta del tiramisù è tra le più cercate anche perché si può preparare in diverse varianti. Per esempio, il tiramisù senza uova, oppure quello al pistacchio e crema al cacao.

La pastiera: come per il casatiéllo, quando si avvicina la Pasqua ad esplodere sono pure le ricerche per al pastiera. Un dolce che, allo stesso modo, rientra nella tradizione culinaria partenopea.