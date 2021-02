Per una dieta sana ed equilibrata, ma con l’occhio sempre vigile sul portafoglio, ecco uno sguardo a quali sono gli alimenti per mangiare sempre sano senza svenarsi. E questo perché è sempre possibile fissare un regime alimentare che da un lato sia low cost ma che, dall’altro, sia sempre vario e completo per quel che riguarda l’apporto calorico con tutti i nutrienti necessari per il sostentamento. Dai carboidrati alle proteine, e passando per i grassi, le fibre, le vitamine e i sali minerali.

Nel dettaglio, per quel che riguarda pasta il costo al chilo in genere diminuisce in base alla dimensione del formato. Con quella da un chilo che, non a caso, spesso costa meno rispetto al pacco da mezzo chilo.

Passando alle proteine, le carni di pollo e di tacchino sono nutrienti e costano poco. E lo stesso dicasi, per quel che riguarda le carni rosse, per i tagli di bovino. Quelli che, da un lato, sono meno pregiati ma che, dall’altro, sono ottimi per preparare e cucinare lo spezzatino.

Per mangiare sempre sano senza svenarsi, inoltre, nella dieta, non devono mai mancare le uova e i legumi. Dai ceci ai fagioli e passando per le lenticchie che, a fronte di basso costo al chilo, sono una fonte preziosa di fibre, di proteine vegetali e di sali minerali.

Lo stesso discorso vale per le patate e per le carote che spiccano tra le verdure e gli ortaggi più economici. E per i prodotti della terra a foglia verde. Dai broccoli ai cavolfiori e passando per le bietole e per la verza. E in generale per la maggioranza dei prodotti ortofrutticoli che sono di stagione.

Infine, ma non in ordine di importanza, è possibile nutrirsi senza svenarsi e senza rinunciare nemmeno al pesce fresco. Ma scegliendo quello giusto. Per esempio, pesci come le sarde, le alici e gli sgombri costano in genere poco al chilo, ma sono gustosi e nutrienti.