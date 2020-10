La zucca è la regina dell’autunno, dietetica, ricca di acqua e di fibra, un toccasana per l’intestino e la pelle. Quest’oggi presentiamo uno sformato di zucca che scalda il cuore a grandi e piccini oltre che essere fonte di tanti sani nutrienti. Si tratta di un ortaggio che contiene betacaroteni, da cui deriva il suo tipico colore, precursori della vitamina A e di principi antiossidanti. Per meglio assimilare queste sostanze, è importante non cuocere troppo la zucca e, soprattutto, condirla con olio extra vergine a crudo. L’ideale, dunque, sarebbe consumarla a fettine sottili marinate in olio evo, sale e peperoncino, oppure cruda o leggermente grigliata. L’acido folico e la colina contenuti in quest’ortaggio sono importanti soprattutto in gravidanza, per la crescita del feto.

Anche i suoi semi sono preziosissimi per la nostra salute. Una volta puliti e tostati si possono assolutamente mangiare. Sono fonte, infatti, di numerosi sali minerali e delle vitamine B3 ed E. Tutte sostanze, queste, che rafforzano il sistema immunitario.

Lo sformato di zucca

Di seguito esponiamo una ricetta originale e sfiziosa, da provare e gustare assolutamente.

Ingredienti:

a) 500 gr di polpa di zucca;

b) 150 gr scamorza affumicata o, se preferite, semplice;

c) 300 gr patate medie;

d) 2 salsicce fresche;

d) 2 uova;

e) 4 cucchiai di parmigiano;

f) 3 cucchiai di pangrattato;

g) una cipolla piccola;

h) 3 foglie di salvia;

i) olio evo e sale q.b.

Preparazione

Peliamo le patate, sbucciamo la zucca, tagliamo a dadini le une e l’altra. Peliamo e tagliamo finemente anche la cipolla. In una padella capiente, facciamo dorare la cipolla in olio evo, aggiungiamo la salvia, le salsicce spellate e sbriciolate, i dadini di patate e di zucca. Aggiungiamo dell’acqua, del sale e facciamo stufare per 20 minuti.

Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180°. Quando saranno trascorsi i 20 minuti della stufatura, lasciamo intiepidire le patate e la zucca, eliminando la parte liquida in eccesso. In una ciotola sbattiamo le uova, aggiungiamo il parmigiano e la scamorza tagliata a dadini. Incorporiamo il tutto allo stufato, aggiungendo, se necessario, del pangrattato. Ungiamo una pirofila di olio e spolveriamo con pangrattato. A questo punto, versiamo e livelliamo il composto e lo ricopriamo di pangrattato. Inforniamo per 40 minuti circa.

Un ottimo pasto per l’autunno

Ecco, dunque, uno sformato di zucca che scalda il cuore a grandi e piccini che ben si presta ad essere una preparazione ideale per l’intero autunno. Specie a cena, quando la famiglia si riunisce: questa pietanza coniuga piacere e tanti sani nutrienti. Presenta, inoltre, il grande vantaggio di lasciarsi preparare in anticipo e, quindi, portarla magari in ufficio per allietare la pausa pranzo.

