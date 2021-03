Questo piatto può essere servito come primo o come antipasto. La preparazione è semplicissima e ci farà fare un figurone con tutti i nostri ospiti.

Uno sfizioso e originale piatto accompagnato da un pesto che fa bene alla pelle

Il piatto che oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone è una gustosa alternativa alla solita pasta ripiena. Stiamo parlando dei tortelloni al forno con il pesto di pomodori secchi. I pomodori secchi oltre ad essere gustosissimi sono un vero alleato di bellezza per avere la pelle più tonica. Quindi perché non preparare un piatto delizioso che fa anche bene?

Ingredienti per 2 persone

160gr di tortelloni freschi ripieni; 60gr di pomodori secchi sott’olio; 1 foglia di basilico; Un cucchiaio di formaggio grattugiato; Un cucchiaio di pinoli; Prezzemolo; Origano; Olio extravergine d’oliva; Peperoncino in polvere; Semi di papavero (opzionale)

Procedimento

La preparazione di questo piatto è semplicissima. Il tutto sarà pronto in 20 minuti. Prima di tutto bisogna cuocere i tortelloni. Per il ripieno si può scegliere quello che più ci piace. Andranno bene quelli con ricotta o con prosciutto. L’importante è che siano tortelloni di pasta fresca, non secca. In una pentola con abbondante acqua bollente cuociamo i tortelloni. Li scoliamo al dente e li poggiamo su un canovaccio pulito per asciugarli bene. Dopodiché pendiamo la placca da forno o una teglia ampia e la rivestiamo con carta da forno. Li distribuiamo bene distanziati e li cospargiamo di olio d’oliva. Meglio se con un pennello. Questo servirà a dar loro un bel colore giallo vivo. E poi spolveriamo sopra il formaggio grattugiato e i semi di papavero. Inforniamo in forno preriscaldato a 200° gradi per 10 minuti.

Per la preparazione del pesto bisogna sgocciolare i pomodori e asciugarli bene. Poi procediamo mettendo i pomodori e le altre spezie nel tritatutto. Aggiungiamo il basilico, i pinoli, il prezzemolo e il peperoncino. Iniziamo a frullare, aggiungendo un po’ di olio a filo finché non avremo la consistenza di un pesto. Se necessario aggiungiamo un po’ di sale. Una volta pronto, lo trasferiamo in una ciotola e aggiungiamo una manciata di origano.

Non ci resta che impiattare il tutto. Mettiamo 4 tortelloni in ogni piatto con un filo di olio e aggiungiamo un cucchiaio di pesto di fianco. E il gioco è fatto.

Ecco uno sfizioso e originale piatto accompagnato da un pesto che fa bene alla pelle. Un’idea diversa per portare in tavola dei tortelloni ripieni che stupiranno tutti. Si può anche pensare di unire più tortelloni con uno stuzzicadenti per spiedini. Trasformando il piatto in un vero finger food.