Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un piccolo peccato di gola non ha mai fatto male a nessuno. Soprattutto in vista delle festività natalizie. E dunque ci si deve armare di curiosità e creatività per dar vita a dei piatti unici. Proprio come questo. Oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo consigliare una ricetta unica. Seguendola, si potrà dar vita a uno sfizio che ognuno deve concedersi ogni tanto con degli ingredienti naturali della tradizione.

Gli ingredienti

Lo sfizio di cui stiamo parlando viene dalla meravigliosa terra della Calabria. Si tratta delle crespelle. Per realizzarle, sono necessari:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

350 gr di farina

lievito di burro fresco

70 gr di acciughe sott’olio

250 ml di acqua calda

sale

olio di semi di girasole

E ora, basterà sapere come cucinare queste deliziose crespelle che faranno felici tutti gli ospiti.

La ricetta delle crespelle calabresi

Per prima cosa, bisognerà sbriciolare il lievito in 100 ml di acqua tiepida. Dopo aver mescolato e aver fatto sciogliere il lievito a dovere, bisognerà lasciare questo composto a riposare. Intanto, bisognerà mettere la farina su un ripiano a fontana, mettendo anche un po’ di sale, e versando al centro il lievito sciolto. Dopo aver mescolato con le meni, bisognerà impastare per qualche minuto, aggiungendo di tanto di tanto un po’ di acqua e un po’ di farina. L’impasto poi andrà messo in una ciotola oleata e andrà fatto lievitare per un paio d’ore.

Intanto, si dovranno scolare le acciughe e scaldarle in una padella. Quando la temperatura dell’olio sarà abbastanza alta, sarà il momento di prendere un po’ di impasto e attorcigliarlo intorno a un’acciuga. Bisognerà fare questo procedimento fino a che sia le acciughe che l’impasto non saranno terminati. E ora bisognerà far friggere tutte le crespelle, fino a che non diventeranno abbastanza dorate. Et voilà. Ecco uno sfizio che ognuno deve concedersi ogni tanto con degli ingredienti naturali della tradizione!

Approfondimento

Una focaccia tipica della tradizione che renderà la giornata più gustosa e piacevole