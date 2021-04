Con le mani siamo in grado di fare di tutto, per questo che molti di noi consapevoli dell’esposizione delle mani stiamo attenti a come curarle.

La cura delle mani è un tema che interessa tutti per questo motivo abbiamo spesso indicato quali sono i metodi per avere delle mani perfette.

Spesso capita che le nostre mani entrino in contatto con sostanze e cibi di cui poi è veramente difficile eliminare l’odore.

Questo può restare impregnato sulle nostre dita addirittura per giorni senza riuscire a trovare delle soluzioni efficaci.

In altri articoli abbiamo indicato quali metodi economici da trovare in casa si possono utilizzare ad esempio per eliminare la puzza di aglio dalle mani.

In questo invece vogliamo suggerire uno scrub miracoloso per togliere la puzza di aglio dalle mani che il più delle volte si è dimostrato efficace.

Lo scrub miracoloso

Per eliminare la fastidiosa puzza di aglio dalle mani sicuramente le abbiamo provate tutte; non strofinare le mani sotto l’acqua corrente, utilizzare il dentifricio, ecc.

Esiste però anche un modo alternativo per fare in modo che la puzza di aglio o di altri alimenti vada via dalle nostre mani.

Grazie ad uno scrub miracoloso potremmo dire addio a questo fastidioso odore che tende a non andare via anche se utilizziamo i saponi profumati.

Per realizzare questo scrub abbiamo bisogno di due semplici ingredienti, il sale e del sapone liquido.

Per quanto riguarda il sale possiamo utilizzare qualsiasi tipologia, quindi va bene quello da tavola ma anche il sale dell’Himalaya.

Lo stesso vale per il sapone possiamo optare per un sapone profumato oppure neutro.

Iniziamo unendo questi due ingredienti in una ciotola di plastica o di vetro e amalgamiamo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Fatto questo prendiamo il composto e strofiniamolo sulle mani, in particolare sulle dita.

Esso oltre ad essere adatto per togliere la puzza di aglio risulta essere un ottimo scrub esfoliante per le mani. Sciacquiamo le mani in acqua fredda e non in acqua calda poiché essa fissa gli odori.

Ecco come fare uno scrub miracoloso per togliere la puzza di aglio dalle mani.