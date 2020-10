Le labbra sono una delle parti del nostro viso più delicate. È molto facile che si screpolino o si spacchino, soprattutto durante la stagione fredda. Nonostante questo, spesso tendiamo a trascurarle durante la nostra beauty routine (non dimenticate l’unico prodotto che funziona contro le rughe!). Se i prodotti per il viso o per il corpo si moltiplicano sempre di più, sono ben poche le formulazioni studiate apposta per il benessere delle labbra.

Vediamo quindi come preparare uno scrub fatto in casa perfetto per delle labbra carnose e in salute.

Lo scrub per delle labbra sempre morbide

Lo scrub è lo strumento migliore per mantenere la nostra pelle sempre in salute. Esso è particolarmente prezioso per le labbra, che sono una delle parti del viso più esposte al freddo e al vento. Per questo hanno bisogno di qualche attenzione in più, e di uno scrub delicato pensato apposta per loro.

Lo scrub va incorporato nella nostra beauty routine almeno una volta alla settimana, ma non va utilizzato troppo spesso.

Ingredienti

a) un cucchiaino di miele

b) due cucchiaini di zucchero di canna

c) qualche goccia di succo di limone

d) un peperoncino (facoltativo)

Procedimento

Prendiamo un contenitore pulito e versiamoci dentro un cucchiaino di miele, due cucchiaini di zucchero e qualche goccia di succo di limone. Mescoliamo energicamente in modo che lo zucchero si amalgami bene con il miele. Potrebbero volerci alcuni minuti, a seconda della viscosità del vostro miele.

Una volta amalgamato il composto, stendetelo sulle labbra. Strofinate delicatamente in modo che lo scrub possa rimuovere tutta la pelle morta che si trova sulle vostre labbra. Questo scrub va bene anche per il contorno labbra o per il resto del viso, dato che si tratta di una composizione molto delicata.

Risciacquate dopo qualche minuto. Se volete, potete passare sulle labbra un peperoncino (non troppo piccante!) in modo da farle sembrare più carnose e più rosse.