Uno sbaglio diffusissimo che viene fatto quando si preparano le patate. L’anno che ci lasciamo alle spalle lo ricorderemo per tanto tempo. Negli scorsi mesi abbiamo tutti dovuto rivedere le nostre abitudini, abituandoci a passare molto tempo dentro le nostre case. Questo riposo forzato ha messo alla prova molti di noi. Ci siamo inventati nuovi passatempo o, in alcuni casi, abbiamo riscoperto antiche passioni ormai dimenticate. In tantissimi ad esempio, hanno trovato il tempo per mettersi ai fornelli e tentare di cucinare diverse ricette.

L’aiuto di internet

Con tutto il tempo a disposizione che negli scorsi mesi abbiamo avuto infatti, non sono pochi quelli che hanno deciso di cimentarsi in cucina. Grazie a internet inoltre, ora è facilissimo trovare ottime idee per preparare dei piatti sfiziosi e originali. Grazie a ricette ben spiegate e a consigli di famosi chef, ognuno di noi ha le carte in regola per diventare un ottimo cuoco. Cucinare bene però non vuol dire soltanto portare a termine una ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Affinché un piatto risulti squisito è importante conoscere bene come cucinarlo e, soprattutto, è necessario che ci sia passione mentre lo si prepara. Alcune volte infatti, basta un semplice errore di distrazione per rovinare un piatto che, altrimenti, sarebbe stato squisito. A tal proposito, in questo articolo vogliamo svelare un passaggio che in molti sbagliano ma che incide molto sul risultato finale. Dunque ecco uno sbaglio diffusissimo che viene fatto quando si preparano le patate.

Niente sale prima di infornare

Quando decidiamo di preparare un contorno come le patate al forno, ovviamente vogliamo che queste vengano belle croccanti all’esterno, e tenere all’interno. Per ottenere un ottimo risultato in questo senso è però importante sapere bene cosa fare e, soprattutto, cosa non fare. Infatti si tende sempre a salare le patate prima di metterle nel forno. Il sale però assorbe i liquidi e dunque l’acqua all’interno delle patate tende a fuoriuscire. In questo modo avremo come risultato patate secche fuori e poco morbide dentro. È importante ricordare dunque di non salare le patate se non poco prima di servirle. Provare per credere.