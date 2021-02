Delle potenzialità di D’Amico Int. Shipping abbiamo più volte scritto nei nostri report dedicati al titolo. Le potenzialità del titolo, però, fanno fatica a trovare conferma nei grafici di Borsa. Anche se nell’ultimo anno è stato uno di migliori titoli azionari del settore trasporti che potrebbe ancora ambire a triplicare il suo valore

Tuttavia ci sono tutte le condizioni affinché il titolo possa finalmente esplodere al rialzo.

La società, con il suo CEO Paolo d’Amico presidente del Registro Italiano Navale, è fortemente impegnata nella decarbonizzazione del trasporto marittimo spingendo per l’idrogeno e l’ammoniaca come possibili combustibili del futuro. Si sta, quindi, già muovendo verso la transizione energetica che è uno dei capisaldi delle politiche del futuro in qualunque settore.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Dal punto di vista della valutazione ci sono tutti i presupposti per un futuro al rialzo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30%. Sottovalutazione confermata anche dai fondamentali. Ad esempio, il fair value di d’Amico esprime una sottovalutazione di circa il 90%. Questo livello è confermato anche dal confronto del P/E tra la società e la media del settore di riferimento.

Uno di migliori titoli azionari del settore trasporti che potrebbe ancora ambire a triplicare il suo valore: le indicazioni dell’analisi grafica

D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a 0,1026 euro in rialzo dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma l’ultima settimana sta mostrando una qualche debolezza che, però, non deve preoccupare. Al momento, infatti, le quotazioni si mantengono sopra il supporto chiave in area 0,0992 euro (I obiettivo di prezzo). Rimangono, quindi, intatte le probabilità che le quotazione possa raggiungere la massima estensione del rialzo in area 0,15 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,0922 euro metterebbe in discussione l’impostazione rialzista in atto.

Sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Time frame mensile

Sul mensile il titolo si sta muovendo in una lunga fase laterale intorno ad area 0,10 euro. Solo una decisa rottura di questo livello in chiusura mensile potrebbe far scattare un forte movimento direzionale.Gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

In particolare, al rialzo d’Amico potrebbe triplicare il valore delle sue quotazioni. Al ribasso, invece, il titolo potrebbe scendere fino in area 0,0367 euro.

Visto che il mese di febbraio potrebbe chiudersi con un segnale di acquisto dello Swing Indicator, lo scenario più probabile secondo il nostro Ufficio Analisi è quello rialzista. Attenzione, però, a una chiusura mensile inferiore a 0,0943 euro che metterebbe in crisi lo scenario rialzista favorendo quello ribassista.