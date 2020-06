Qual è uno dei piatti più saporiti della cucina mediterranea? Le melanzane alla pizzaiola. Quando ci si prende la briga di cucinare qualcosa di diverso, che non siano pasta o carne, bisogna sempre fare i conti anche con i nostri figli. Soprattutto i più piccoli, che vivrebbero di pasta al pomodoro, cotolette e patatine fritte. E, purtroppo la chiusura delle scuole e relative mense, ha disperso anche alcune pietanze sane che i nostri ragazzi avrebbero mangiato almeno una volta al giorno.

Uno dei piatti più saporiti della cucina mediterranea: le melanzane alla pizzaiola

Ma c’è uno dei piatti più saporiti della cucina mediterranea, le melanzane alla pizzaiola, che merita l’approvazione anche dei più piccoli. Saporito al punto giusto, speciale per fare la “scarpetta col pane”, cosa che piace a tanti, nemmeno troppo calorico e adatto a tutte le stagioni. Le melanzane infatti si trovano tutto l’anno: fresche e surgelate. E, a dire il vero, sono anche una di quelle verdure che, a scadenza prolungata, non perdono nemmeno troppo in qualità. Un altro vantaggio di questo piatto, così come le similari melanzane alla parmigiana: sono buone anche scaldate il giorno dopo, jolly, per chi lavora.

Gli ingredienti delle melanzane alla pizzaiola

2 melanzane lunghe grandi se si vogliono quelle fresche/ una confezione di quelle surgelate. Per 3 o 4 persone, ci vogliono almeno 3 fette grandi cadauno. Si può ovviamente aumentare in proporzione, facendolo diventare piatto unico.

Olio extra vergine

Passata di pomodoro o pezzettoni

1 Provola o 1 scamorza

Parmigiano

Basilico

Origano

Sale e pepe

È un piatto che contiene molti nutrienti benefici, e pochi grassi, con tempi di preparazione brevi, circa 30 minuti, che si riducono della metà, se si usano le melanzane surgelate già tagliate.

La preparazione in pochi passi

Grigliare le melanzane in padella nell’eventualità di non averle già pronte

Preparare un sugo di pomodoro in una teglia bassa e di ampie dimensioni. Unire aglio, olio, basilico e un po’ di sale

Unire le melanzane al sugo unitamente al formaggio tagliato e posto sopra le fette.

Cuocere a fuoco basso, coprendo la padella in modo che il vapore le tenga morbide ed evitare che si secchino

Guarnire con l’origano e il Parmigiano ed ecco pronto uno dei piatti più saporiti della cucina mediterranea: le melanzane alla pizzaiola

Il giusto vino da abbinare

Ecco un piatto che permette sia il rosso che il bianco, ma predilige un rosato, tradizione e audacia, per tutti i gusti. Si può partire con un bel Rosato del Salento, o un Rosato Doc dell’Irpinia, per spostarsi su un Pinot nero. Per concederci un salto nell’anticonformismo, ecco un bel Riesling dell’Alsazia o un Riesling dell’Alto Adige.

