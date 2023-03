Uno dei piatti italiani più tradizionali, è compreso nel menu dei ristoranti dello chef Joe Bastianich, scopri quale!

Uno degli chef più popolari nel mondo è certamente Joe Bastianich. A decretarne il successo la trasmissione di Mastechef, condotta insieme agli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Titolare di ristoranti in Italia e all’Estero, lo chef Bastianich porta in alto la bandiera italiana. All’interno del menu dei suoi ristoranti italo-americani si trova uno dei piatti simbolo della cucina italiana. Nei prossimi paragrafi scopriremo di quale piatto si tratta e quali sono i segreti dello chef per realizzarlo al meglio.

Joe Bastianich è uno degli chef più conosciuti al mondo. Bastianich deve la sua popolarità al famoso programma Masterchef. Lo chef conduce da anni la trasmissione insieme ad altri tre colleghi. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Joe Bastianich sono seguitissimi dagli appassionati di cucina. Ognuno dei quattro chef è titolare di svariati ristoranti stellati. Bastianich negli anni ha avviato diverse attività di ristorazione in Italia ed anche all’Estero. Uno dei piatti italiani più tradizionali, viene servito nei ristoranti dello chef Bastianich. Una ricetta antichissima, semplice, fatta di pochi ingredienti è compresa nel menu ufficiale di Joe Bastianich.

La proposta dello chef Joe Bastianich è sorprendente

Primo piatto inserito nel menu ufficiale dello chef Bastianich è uno dei piatti italiani più tradizionali. Si tratta infatti degli spaghetti al sugo con le polpette. Gli spaghetti da sempre simbolo di italianità, sono uno dei formati di pasta più utilizzati. Da decenni le nostre nonne e mamme, tramandano la ricetta delle polpette. Dunque un piatto semplice realizzato di frequente in tutte le cucine italiane. Sorprende il fatto che qualcosa di così poco elaborato faccia parte di menu stellati. Tuttavia lo chef Bastianich decide di valorizzare la genuinità di questo piatto e farlo conoscere anche all’Estero.

Uno dei piatti italiani più tradizionali, è compreso nel menu dei ristoranti dello chef Joe Bastianich, scopri quale!

Gli spaghetti al sugo con le polpette, sono considerati un piatto semplice, da preparare anche nel quotidiano. In pratica questa ricetta non è tra le prescelte in caso di occasioni speciali. Ciò che a noi italiani appare scontato, è invece molto apprezzato altrove. All’Estero infatti riscuote tanto successo la cucina italiana. In particolare è proprio negli Stati Uniti che Bastianich propone un menu italo-americano. Tra le proposte dello chef possiamo trovare gli spaghetti al sugo con le polpette. Joe Bastianich presentando questo piatto a sorpresa, ha però fatto alcune precisazioni.

Secondo lo chef infatti non è scontato realizzare questa ricetta. Per ottenere un buon risultato bisogna fare molta attenzione ad alcuni dettagli. Innanzitutto la scelta della pasta, gli spaghetti devono essere ruvidi, in modo da poter trattenere il condimento. Inoltre importantissima è anche la scelta della carne. In ogni caso tutti gli ingredienti che servono per la preparazione del piatto devono essere prodotti di qualità. Quindi da oggi, il classico spaghetto con sugo e polpette, potrà essere proposto anche in occasioni speciali. Questo perché anche lo chef Joe Bastianich lo inserisce nel suo menu stellato.