Come scrivevamo in un precedente report, una chiusura settimanale inferiore a 1,906 euro avrebbe potuto provocare un crollo delle quotazioni. Ed è proprio quello che è successo con il titolo BPER Banca passato da area 2,1 euro in area 1,6 euro nel giro di un paio di mesi.

D’altra parte negli ultimi anni, infatti, il titolo ha sempre fatto peggio del settore di riferimento. Ad esempio, negli ultimi 5 anni BPER Banca ha perso il 50% circa a fronte di un guadagno medio dei bancari del 20%.

Ora, però, uno dei peggiori titoli bancari degli ultimi anni potrebbe essere vicino a una svolta rialzista. Come si vede dal grafico, le quotazioni hanno raggiunto il forte supporto in aera 1,556 euro (II obiettivo di prezzo) e hanno dato vita a un mini rimbalzo che potrebbe preludere a qualcosa di più importante. Un’indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,672 euro. In questo caso le azioni BPER potrebbero partire per area 2 euro e, nel caso di una chiusura mensile superiore a questo livello, raggiungere area 4 euro.

Dal punto di vista della valutazione BPER Banca è molto sottovalutato rispetto al suo settore di riferimento qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, l’istituto bancario è una dei più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Inoltre l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Anche il rendimento del dividendo è, in prospettiva, molto interessante. Secondo le stime degli analisti, infatti, il rendimento atteso entro i prossimi tre anni è superiore al 5%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il titolo è sottovalutato di oltre il 40% con un giudizio medio accumulare.

Uno dei peggiori titoli bancari degli ultimi anni potrebbe essere vicino a una svolta rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 29 luglio a quota 1,626 euro in rialzo dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale