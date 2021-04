Quando parliamo del museo parigino del Louvre si aprono due schieramenti. Quello dei sostenitori e quello dei detrattori. Da una parte chi ama semplicemente l’arte, dall’altra chi ricorda che molte sale ospitano materiale sottratto da Napoleone a mezzo mondo. A parte questo, ecco come visitare uno dei musei più affascinanti del mondo e le sue 500.000 opere d’arte disponibili in un solo click. Approfittando della nuova piattaforma on line messa a disposizione dalla direzione museale. Vediamo come accedere in questo articolo dei nostri Esperti.

Il sito da consultare

Veniamo al dunque: per vedere uno dei musei più affascinanti del mondo e le sue 500.000 opere d’arte disponibili in un solo click , dovremo collegarci a collections.louvre.fr.

Purtroppo, al momento il sito è disponibile solo in due lingue: francese e inglese. Ma, la cosa più importante è la pagina principale, molto semplice e chiara che ci rimanda a:

dipinti;

sculture;

arredi;

complementi tessili;

gioielli;

iscrizioni e tavole;

oggetti vari.

Una splendida mappa interattiva

Sempre sul portale d’ingresso del sito, troveremo una splendida e moderna mappa virtuale che ci porterà nei corridoi del museo. Molto bella e interessante anche la sezione dedicata agli acquisti da collezioni private. Troveremo inoltre una pagina che ospita le opere attualmente in restauro e una dedicata a una sorta di opere “top” del museo. Decisamente un viaggio virtuale piacevole anche per i nostri figli, in un momento in cui non possiamo portarli di persona.

Un viaggio a Parigi low cost

Parigi non è solo una delle città più belle del mondo, ma è anche considerata tra le più costose per i turisti. Ma, per chi ci è stato parecchie volte, possiamo ben dire che non è così. I voli dalle principali città italiane sono frequenti e vantaggiosi.

Con la stessa compagnia di bandiera, Air France, che mette a disposizione biglietti a meno di 100 euro andata e ritorno. Ovviamente, se vogliamo trovare sistemazioni in pieno centro, o, nelle zone più prestigiose i prezzi salgono. Ma, se vogliamo, invece, trovare delle sistemazioni nei quartieri immediatamente vicini, allora le offerte sono davvero valide. La famosa metropolitana parigina ci collegherà infatti velocemente e comodamente a tutte le principali attrazioni della capitale transalpina.

