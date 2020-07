Uno dei migliori titoli italiani alla prova delle resistenze: possibili rialzi di circa il 60% per ERG. Vanno, però, fatti dei distinguo.

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo azionario, il consenso medio è Outperform, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione del 5% circa.

Le prospettive cambiano completamente se si guarda al suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, ERG risulta essere sottovalutato di circa il 60%. D’altra parte la società ha beni che esprimo, tenendo conto anche delle attuali valutazioni, un price to book ratio molto più basso della media del settore di riferimento. Per intenderci, il PB di ERG è pari a 1,7 mentre quello del settore di riferimento è pari a 2,5. Per cui il potenziale di apprezzamento del titolo secondo questo parametro è pari a circa il 50%.

Uno dei migliori titoli italiani alla prova delle resistenze: possibili rialzi di circa il 60%. Cosa indicano l’analisi grafica e previsionale?

ERG (MILERG) ha chiuso la seduta del 20 luglio a quota 20,88€, in ribasso dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista, ma da qualche giorno sta battendo la fiacca. Da sei sedute, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 20,769€-21,19€. Una chiusura giornaliera esterna a questi livelli potrebbe dare forte direzionalità alle quotazioni.

L’opzione rialzista rimane sempre favorita con possibilità di raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 21,859€ e a seguire di area 23,617€ (III° obiettivo di prezzo).

Da notare che discese fino in area 20,1€ sono compatibili con la struttura rialzista. L’importante è che questo livello non venga rotto in chiusura di seduta.

Time frame settimanale

La proiezione è saldamente rialzista, ma solo una chiusura settimanale superiore a 21,861€ potrebbe fare letteralmente esplodere le quotazioni di ERG. In questo caso, infatti, l’obiettivo minimo (I° obiettivo di prezzo in area 24,501€) esprime una sottovalutazione del 20%, mentre gli obiettivo successivi esprimono potenziali di apprezzamento molto più interessanti. Nel caso del III° obiettivo di prezzo, ad esempio, il potenziale di apprezzamento è di circa il 90%.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 20,222€.

Time frame mensile

La situazione per il lungo periodo è in bilico. Le quotazioni, infatti, sono a contatto con il I° obiettivo di prezzo in aera 21,095€ e la mancata rottura in chiusura mensile potrebbe provocare un ritracciamento dei prezzi. Ritracciamento che potrebbe portare le quotazioni anche in area 18,072€ senza che il rialzo venga intaccato.

Monitorare, quindi, con attenzione la chiusura di luglio. Chiusure superiori a 21,095€ farebbero schizzare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. Nel caso, invece, di una chiusura mensile inferiore a 18,072€ dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti.

