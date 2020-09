Uno dei migliori titoli del settore moda di Piazza Affari potrebbe essere vicino a un forte ribasso, ma non tutto è perduto. È questa la conclusione cui sono giunti gli analisti del nostro Ufficio Analisi studiando i grafici di Moncler.

Negli ultimi anni le azioni Moncler sono state senza ombra di dubbio tra le migliori performer della borsa milanese nel settore lusso. Qualunque sia l’arco temporale considerato, infatti, il titolo ha sempre fatto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Gli spazi al rialzo, però, sembrano essersi ridotti.

Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione dell’11%. Quando, poi, si passa alla valutazione basata sui multipli di mercato lo scenario cambia completamente. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, Moncler risulta essere sempre sopravvalutata.

Non deve meravigliare, quindi, che no dei migliori titoli del settore moda di Piazza Affari potrebbe essere vicino a un forte ribasso, ma non tutto è perduto. Per capire quale sarà il futuro del titolo bisogna rivolgersi all’analisi grafica e previsionale. Solo in questo modo sarà possibile individuare i livelli chiave da monitorare alla chiusura dei diversi time frame.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Moncler

Il titolo azionario Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 3 settembre in ribasso dello 0,27% rispetto alla seduta precedente a quota 33,39 euro.

Scenario di breve periodo

La barra del 3 settembre potrebbe avere un impatto molto negativo sull’andamento del titolo nel breve periodo. Come si vede dal grafico, infatti, dopo aver raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 33,725 euro le quotazioni hanno chiuso la seduta sotto lo stesso livello. Un segnale molto negativo che verrebbe confermato da una chiusura giornaliera inferiore a 33,265 euro. In questo caso le quotazioni invertirebbero al ribasso dirigendosi verso area 31,5 euro, prima, e 28,6 euro, poi. La massima estensione del ribasso si trova in area 25,77 euro.

I rialzisti riprenderebbero il sopravvento con un recupero immediato di area 33,725 euro. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi in area 36,168 euro e 38,651 euro.

Scenario di medio periodo

La proiezione in corso sul settimanale è ribassista, ma stenta ad accelerare. Le quotazioni, infatti, sono ingabbiate all’interno del trading range 32,466-33,758 euro. Solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Da notare che questa settimana i volumi sono in aumento, per cui se il 4 settembre si dovesse rompere uno dei livelli indicati le conseguenze potrebbero essere molto importanti.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalle linee continue. Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati dalle linee tratteggiate.

Scenario di lungo periodo

Il mese è solo all’inizio, ma se dovesse chiudere sopra area 32,75 euro le quotazioni punterebbero al I obiettivo di prezzo in area 43,637 euro. Ci sarebbe, quindi, spazio per un rialzo del 30% dai livelli attuali.

Qualora, invece, la chiusura mensile dovesse essere inferiore a 32,75 euro bisognerebbe andare a calcolare gli obiettivi della tendenza ribassista.

