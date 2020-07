SNAM è uno dei migliori titoli del Ftse Mib per garantirsi una vecchiaia serena con una buona pensione integrativa. I motivi per cui possiamo scrivere ciò sono essenzialmente due

SNAM offre un. buon rendimento del dividendo che se sommato alla performance borsistica negli ultimi cinque ha determinato un guadagno del 65%. La media annua, quindi, è stata del 13,5%.; il titolo azionario è caratterizzato da una bassa volatilità. Per cui anche nei momenti di maggiore burrasca sui mercati finanziari fa soffrire meno i propri azionisti; trattasi di una società solida dai buoni fondamentali.

Con un rendimento superiore al 10% annuo e una bassissima volatilità (i.e. basso rischio), si comprende come SNAM sia uno dei titoli ideali per costruirsi in Borsa una pensione integrativa.

La solidità senza eccessi di SNAM si evince anche dalle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è Outperform con un pezzo obiettivo medio che presenta un margine di apprezzamento di solo il 4%. La cosa, però, non deve preoccupare. Come dicevamo prima, infatti, la caratteristica della società è una crescita lenta, ma costante.

Uno dei migliori titoli del Ftse Mib per garantirsi una vecchiaia serena con una buona pensione integrativa: quando comprare?

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 23 luglio a quota 4,695€ in ribasso dello 1,12% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Sul giornaliero nei prossimi giorni si potrebbe presentare un’ottima occasione di acquisto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine all’importantissimo supporto in area 4,6718€ (I° obiettivo di prezzo). La tendenza in corso, invece, è rialzista con gli obiettivi indicati sul grafico.

Nel breve periodo, quindi, si potrebbe applicare la seguente strategia. Comprare subito azioni SNAM con lo stop qualora dovesse esserci una chiusura giornaliera inferiore a 4,6718€.

Time frame settimanale e mensile

Nel medio/lungo periodo la tendenza in corso è rialzista, ma sia sul settimanale che sul mensile le quotazioni stanno per affrontare due ostacoli molto importanti: area 4,8482€ e 4,895€ sul settimanale e mensile, rispettivamente.

Un superamento di questi livelli in chiusura dei rispettivi time frame darebbe un fortissimo slancio alla pressione rialzista. In caso contrario potremmo assistere a un ritracciamento sulla resistenza più vicina. In questo caso si presenterebbe un’ottima occasione di acquisto che verrebbe annullata da chiusure inferiori ai livelli di resistenza.

