OpenJobMetis uno dei migliori titoli azionari italiani è alla prova dei supporti. Che il titolo sia uno dei migliori di Piazza Affari si evince dalla classifica costruita andando a considerare le seguenti variabili: rendimento del dividendo, valutazione, utili passati e futuri, situazione finanziaria. All’interno di questa classifica OpenJobMetis si colloca al quinto posto, dopo Banca Generali, Pierrel, Cellularline e A2A.

Andando a considerare la valutazione basata sul rapporto PE notiamo come il titolo sia fortemente sottovalutato. Per OpenJobMetis, infatti, il PE vale 8,1 mentre quello del settore di riferimento è pari a 25,6. I prezzi del titolo, quindi, potrebbero triplicare il loro valore senza che si sfoci nella sopravvalutazioni.

Ancora più impressionante, però, sono le aspettative di crescita degli utili. Per i prossimi 3 anni, la crescita media annuale degli utili è del 30% per i prossimi tre anni.

Uno dei migliori titoli azionari italiani è alla prova dei supporti: cosa ci dice l’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Indel B (MIL:INDB) ha chiuso la seduta del 27 ottobre a quota 5,06 euro in ribasso del 5,6% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Inoltre in entrambi i casi le quotazioni sono a contatto con un supporto, in area 5 euro, la cui rottura in chiusura di time frame farebbe invertire la tendenza in corso.

Per questo motivo la chiusura del 30 ottobre (chiusura sia sul settimanale che sul mensile) riveste un ruolo particolarmente importante. Una chiusura settimanale e mensile inferiore a 5 euro farebbe scendere le quotazioni almeno fino al minimi di marzo 2020

