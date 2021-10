Uno dei migliori titoli azionari dell’ultimo anno potrebbe a breve ripartire al rialzo. Cy4gate, infatti, dopo un rialzo del 180% nell’ultimo anno ha dato vita a un salutare ritracciamento che si è fermato sul II obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso, area 10,9 euro. La tenuta di questo supporto potrebbe manifestare i suoi effetti alla fine della settimana in corso. È vero, infatti, che siamo solo alla prima seduta di cinque, ma si sta formando un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Per la definitiva conferma del segnale rialzista, però, bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 12,62 euro. In questo caso le azioni Cy4gatye partirebbero verso il I obiettivo di prezzo in area 15,88 euro. Gli obiettivi successivi si trovano sui livelli indicati nel riquadro rosso.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso, rottura in chiusura di settimana del supporto in area 10,90 euro, le quotazioni potrebbero procedere al ribasso fino al III obiettivo di prezzo in area 9,45 euro.

La valutazione del titolo

Come già scritto in un precedente report, il futuro è di Cy4gate e potrebbe spingere in alto le quotazioni del titolo. Le attese, infatti, sono per una crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni di oltre il 30%. Un livello superiore sia a quello del settore di riferimento che del mercato italiano.

Tuttavia i dati relativi al primo semestre del 2021 non sono stati entusiasmanti e questa cosa potrebbe aver nuociuto al titolo.

L’azienda ha riportato un risultato mediocre nel primo semestre con guadagni e margini di profitto più deboli, anche se i ricavi sono migliorati. I ricavi sono stati in aumento del 35% rispetto al primo semestre del 2020, mentre l’utile netto è stato in calo del 79% rispetto sempre allo stesso periodo dell’anno.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Uno dei migliori titoli azionari dell’ultimo anno potrebbe a breve ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cy4gate (MIL:CY4) ha chiuso la seduta del 18 ottobre a quota 11,80 euro in rialzo del 2,25%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale