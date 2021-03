Alkemy uno dei migliori titoli azionari del settore servizi commerciali non ha ancora terminato la sua corsa al rialzo. Questa è la conclusione cui si giunge sia guardando ai fondamentali del titolo che alle previsioni dell’analisi grafica.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%. Inoltre la società è una delle più sottostimate se si considera il ratio “enterprise value to sales” che è pari a 0.82 per l’anno 2020. Infine, anche il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione dell’85% così come il P/E.

Altri aspetti positivi che caratterizzano il titolo sono una solida situazione finanziaria e prospettive di crescita degli utili molto interessanti. Mediamente il 50% all’anno per i prossimi tre anni.

Uno dei migliori titoli azionari del settore servizi commerciali non ha ancora terminato la sua corsa al rialzo: gli obiettivi dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Alkemy (MIL:ALK) ha chiuso a quota 6,86 euro la seduta del 9 marzo con un rialzo del 1,65%.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Le prossime settimane, però, potrebbero giocare un ruolo decisivo per capire il futuro del titolo.

Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai molte settimane che le quotazioni non riescono a staccarsi da area 8,46 euro (I obiettivo di prezzo). Un allungo che allontani le quotazioni da questo livello avrebbe un duplice beneficio:

lancerebbe le quotazioni verso gli obiettivi successivi facendo diminuire le probabilità che si possa assistere a un’inversione ribassista nel caso di chiusura settimanale inferiore a 8,46 euro;

aumenterebbe le probabilità che le quotazioni chiudano il mese sopra area 8,72 euro (II obiettivo di prezzo sul mensile) aprendo le porte al raggiungimento di area 11,2 euro.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione area 8,46 euro. Solo una rottura di questo livello in chiusura di settimana, infatti, farebbe scattare l’inversione ribassista.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

La Borsa USA ha ripreso a correre ma anche Piazza Affari ha nel mirino nuovi record