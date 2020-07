Seri Industrial uno dei migliori titoli azionari da inizio anno al momento è da evitare: quando essere nuovamente compratori?

Da inizio anno, infatti, il titolo ha guadagnato il 75% battendo di gran lunga il mercato. Tuttavia, al momento Seri Industrial sta attraversando un brutto momento che potrebbe provocare una gamba ribassista che, se contenuta, potrebbe fornire un’ottima opportunità di ingresso a prezzi molto interessanti.

Uno dei migliori titoli azionari da inizio anno al momento è da evitare: quando essere nuovamente compratori per l’analisi grafica

Seri Industrial (MIL:SERI) ha chiuso la seduta del 27 luglio a quota 2,875€ in rialzo dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Time frame giornaliero

Da inizio luglio la tendenza in corso su Seri Industrial è ribassista e ha già raggiunto il suo II° obiettivo di prezzo in area 2,7387€. Fino a ora questo livello ha retto molto bene e ha determinato un interessante rimbalzo che potrebbe tramutarsi in qualcosa di più interessante nel caso di chiusure giornaliere superiori a 3,0394€.

In caso contrario le quotazioni potrebbero raggiungere la massima estensione del ribasso in area 2,4394€ (III° obiettivo di prezzo).

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma da inizio aprile è bloccata dalla forte resistenza in area 3,2445€. Una chiusura settimanale aprirebbe spazi di salita enormi. Già il solo raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 4,2194€ implicherebbe un rialzo di circa il 50%. Se poi si guarda agli obiettivi successivi i margini di guadagno possono salire fino a oltre il 200%.

Solo chiusure settimanali inferiori a 2,6383€ farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

La situazione più critica è sul mensile. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai sei mesi che le quotazioni non riescono ad avere ragione della resistenza in area 3,2046€. Aumentano, quindi, le probabilità che si possa assistere a un ritracciamento almeno fino in area 2,4874€. Questo livello potrebbe essere un ottimo punto di ingresso purché si metta lo stop nel caso di una chiusura mensile sotto 2,4874€.

Al rialzo, invece, una chiusura mensile superiore a 3,2046€ aprirebbe le porte a un rialzo fino in area 5,0362€. La massima estensione del rialzo si trova in area 6,81€.

Approfondimento

Si stanno incrociando pattern che potrebbero portare a inaspettati e forti ribassi per i mercati