Uno dei migliori titoli a livello mondiale nel suo settore di riferimento è quotato a Piazza Affari. Parliamo di Interpump, un titolo che, come si vede nella tabella seguente, da inizio anno è stato uno dei migliori titoli nel settore “Pompe e Accessori per Pompe”.

A parte il titolo Graco Inc, Interpump ha avuto la migliore performance dal 1 gennaio 2020. Da notare che, a parte i tre colossi a stelle e strisce, anche la capitalizzazione del titolo è del tutto ragguardevole.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Ciò significa che c’è un’alta visibilità sulle attività del gruppo per i prossimi anni. Le prospettive sui ricavi futuri degli analisti che coprono il titolo, poi, rimangono molto simili. Tali stime molto simili tra loro supportano stime di vendite altamente prevedibili per l’esercizio in corso e per i prossimi anni.

Infine, gli analisti hanno un’opinione positiva su questo titolo. Il consenso medio è Outperform. Tuttavia il prezzo obiettivo medio è in linea con le attuali quotazioni.

Uno dei migliori titoli a livello mondiale nel suo settore di riferimento è quotato a Piazza Affari, dove è diretto secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 30 settembre a quota 3,72 in ribasso del 0,06%, rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la proiezione in corso è rialzista con potenziali rialzi di oltre il 50% dai livelli attuali. Nonostante tutto sembri procedere per il meglio, però, c’è da notare un aspetto molto importante.

Sul time frame giornaliero le quotazioni stanno incontrando un forte ostacolo in area 31,774 euro (I obiettivo di prezzo). Nel breve, quindi, potremmo assistere a qualche ritracciamento che potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto purché le quotazioni si mantengano in chiusura di giornata al di sopra di area 30,7 euro.

Nel lungo periodo, invece, la tendenza rialzista verrebbe meno nel caso di chiusura mensili inferiori a 27,151 euro.

