Non solo legumi e cavoli per combattere il colesterolo ma anche questa pianta mediterranea quasi sconosciuta, come abbiamo visto recentemente. Esistono talmente tanti alimenti in circolazione che spesso ci capita di mangiare qualcosa e non sapere esattamente quanti nutrienti benefici possa contenere. Uno degli antiossidanti più potenti e possibile alleato del cuore è nascosto in questi 2 alimenti così benefici. Ci sarebbe infatti un flavonoide in grado di proteggere il nostro cuore dall’invecchiamento. E la cosa bella è che ce l’abbiamo lì sotto gli occhi tutti i giorni e magari nemmeno lo sappiamo. Andiamo a vedere di cosa si tratta e dove lo possiamo trovare per poterne usufruire.

Cipolle e mirtilli cosa hanno in comune

Se facessimo un quiz e chiedessimo a una persona che cosa potrebbero avere di comune tra di loro una cipolla e un mirtillo, probabilmente ci prenderebbe per pazzi. Due alimenti diametralmente opposti, che probabilmente non trovano nessuna comunanza in cucina. Eppure, entrambi contengono la cosiddetta quercetina. Proprio l’antiossidante di cui parlavamo sopra e, che secondo molti ricercatori, sarebbe uno dei più potenti. La sua attività, come quella di molti altri flavonoidi, è proprio quella di cercare di fermare il processo di ossidazione che avviene nel sangue. In parole povere, la quercetina, e quindi, le cipolle e i mirtilli sarebbero alimenti alleati del cuore e dell’età.

Mettiamo anche il caso che qualche nostro Lettore non ami né le cipolle e nemmeno i mirtilli. Prima che rimanga deluso, vogliamo ricordargli che questo preziosissimo antiossidante è presente anche in altri alimenti e in alcune bevande. Giusto per far capire la sua importanza, ci limitiamo a segnalare che alcune equipe mediche internazionali lo stavano prendendo in considerazione negli studi durante la pandemia. Questo, perché, la quercetina avrebbe anche dimostrato delle potenziali virtù benefiche a livello respiratorio. Solo a livello di curiosità e senza opinioni mediche, alleghiamo uno studio di riferimento.

Dove trovare la quercetina

Chiudiamo questo nostro articolo con una vera e propria lista di alimenti e bevande che contengono la quercetina secondo le tabelle alimentari:

capperi;

uva;

radicchio rosso;

tè verde;

camomilla;

ippocastano;

biancospino;

ginko biloba;

iperico.

Oltre, ovviamente ai già citati mirtilli, cipolle e cipollotti.

