L’Università Statale di Milano è la prima d’Italia a mettere gli assorbenti a prezzo calmierato. Del resto, da parecchi decenni, le femministe si stanno battendo per i diritti basilari delle donne. Uno fra questi è un tema che tocca la vita di tutti i giorni, ma non per questo meno importante.

Si tratta della pink tax, ovvero dell’applicazione di un prezzo maggiorato esclusivamente riservato al genere femminile. Il rincaro dei prezzi tocca i prodotti più semplici e ha una differenza significativa rispetto a quelli dedicati alla controparte maschile.

Questo vale per i rasoi, per i prodotti dedicati all’igiene intima e alla deodorazione. Esiste, però, un altro fenomeno difficile da digerire per molte donne: gli assorbenti presentano l’Iva al 22%, tariffa applicata ai prodotti di lusso. A combattere questa assurda discriminazione ci ha pensato uno degli atenei pubblici lombardi. Infatti, l’Università Statale di Milano è la prima d’Italia a mettere gli assorbenti a prezzo calmierato.

L’Università Statale di Milano è la prima in Italia

Da più di un anno Unisì, una coalizione studentesca di sinistra, si sta battendo per ottenere questo risultato. È un’idea ampiamente condivisibile che gli assorbenti non rappresentino un lusso, ma una impellente necessità e che, quindi, non debbano risentire di un tale peso fiscale. Applicare una normale tassazione del 4%, infatti, porterebbe un significativo risparmio annuale per ogni donna: si stima che, con le norme vigenti, si possa arrivare a una cifra di ben 48 euro l’anno.

Moltiplicando questo risultato per tutto l’arco di fertilità di una singola persona si ottiene un risultato che oltrepassa i 2.000 euro. Ebbene, il 18% di questo totale potrebbe essere tranquillamente risparmiato.

Per questo motivo all’interno dell’università sono presenti dei distributori automatici che dispensano questi oggetti a un prezzo simbolico di 10 centesimi l’uno. Si sta valutando di riuscire nel tempo ad arrivare a una completa gratuità.

