Ogni anno, in occasione del cenone di Capodanno, si è sempre alla ricerca di ricette nuove ma che siano semplici e rispettino la tradizione. Dunque gli Esperti della Redazione propongono un’alternativa, eccellente nel sapore ed incantevole nell’estetica, al classico piatto portafortuna del cenone di San Silvestro. Vediamo dunque come unire tradizione ed innovazione con le mini quiche di lenticchie e cotechino

Ecco gli ingredienti necessari

1 rotolo di pasta brisé;

60 gr di lenticchie secche;

1/2 carota;

1 cucchiaio di cipolla tritata;

1 cucchiaio di sedato tagliato a pezzetti;

filo d’olio extravergine di oliva;

4 fette spesse di cotechino già cotto;

sale quanto basta.

Mentre per il purè servono

300 gr di patate;

1 noce di burro;

1/2 bicchiere di latte;

2 cucchiai di grana padano grattugiato;

sale, pepe nero e qualche ago di rosmarino.

Il Procedimento per unire tradizione ed innovazione con le mini quiche di lenticchie e cotechino

Passiamo all’azione. Preparare quindi le lenticchie con la classica ricetta. Quindi lavare bene i legumi, eliminando eventuali impurità. Mettere in una casseruola la cipolla, il sedano e la carota sminuzzata finemente con un filo di olio. Quando il tutto sarà bene rosolato aggiungere 3 bicchieri di acqua fredda e le lenticchie. Lasciare cuocere quindi per circa 30-40 minuti a fuoco medio. Al bisogno, aggiungere dell’altra acqua se questa non fosse sufficiente, tenendo presente che si necessitano di lenticchie asciutte e non brodose. A metà cottura aggiustare di sale. Terminata la cottura lasciare stiepidire.

Preparare quindi un purè sodo. Lessare dunque le patate e passarle con lo schiacciapatate dopo averle pelate. Nel mentre, fare sciogliere il burro in un tegame, unire le patate schiacciate e dopo aver amalgamato i due ingredienti aggiungere sale, pepe e rosmarino. Quindi il latte poco per volta, continuando a lavorare a fuoco basso. Quando pronto unire il grana grattugiato. A questo punto basterà montare gli ingredienti. Dunque rivestire dei pirottini, leggermente oleati, con la pasta brisée. Aggiungere 3 cucchiai di lenticchie ciascuno, quindi le fette di cotechino tagliate a pezzetti e terminare con dei ciuffetti di purè a ricoprire tutta la superfice. Cuocere in forno ventilato a 200 °C per circa 25 minuti, finché le mini quiche non avranno assunto un colore dorato.

Un piccolo segreto

Per questa ricetta le lenticchie ed il cotechino possono essere preparati anche il giorno prima, componendo quindi il piatto prima del passaggio in forno. Ecco dunque svelata la ricetta che consente di unire tradizione ed innovazione con le mini quiche di lenticchie e cotechino.