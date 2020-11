Non sempre ci riesce l’abbinamento di sapore e salute nei piatti che portiamo in tavola. Sembra quasi che queste due qualità anziché legarsi, duellino tra di loro per vedere chi ha la meglio. Sicuramente è più facile trovare un piatto poco saporito e molto salutare, e d’altro canto, uno molto gustoso, ma anche ipercalorico. Ecco, quindi che i nostri Esperti suggeriscono come unire la delizia di un piatto alle poche calorie con gli straccetti di tacchino alla pizzaiola. Un piatto completo che apporterà circa 250 kcal. a porzione.

Gli ingredienti per 5 persone

Ecco tutti gli ingredienti per preparare questa delizia che farà felici tutti i componenti della famiglia:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

700 grammi di fesa di tacchino;

400 grammi di pomodori;

120 grammi di caciotta o provola;

40 grammi di farina;

due cucchiai di olio extravergine;

aglio;

sale;

origano;

vino bianco.

La preparazione

Unire la delizia di un piatto alle poche calorie con gli straccetti di tacchino alla pizzaiola, seguendo la nostra ricetta:

prendiamo i pomodori, laviamoli, dividiamoli in due, togliendo i semi centrali, e sminuzziamo la parte rimanente, riducendola a cubetti;

quindi prendiamo le fette di tacchino, eliminando eventuale grasso e infariniamole per bene in maniera omogenea;

prendiamo un tegame, versiamo dell’olio, e, con un po’ d’aglio, creiamo il soffritto, aggiungendo già un goccio di vino bianco;

sminuzziamo il tacchino, facendogli prendere la forma di straccetti e calandoli nella pentola a fuoco alto, continuando a girarli e farli saltare. Togliamoli per qualche secondo e depositiamoli in una pirofila calda che mantenga il calore della cottura;

nel frattempo, versiamo nel tegame i pomodori e l’origano, e, subito dopo gli straccetti, che andremo a cuocere assieme per una decina di minuti, unendo quasi alla fine il formaggio che avremo ridotto a cubetti;

manteniamo un fuoco vivo e facciamo saltare gli straccetti fino a cottura ultimata.

Approfondimento

Una torta di mele diversa dal solito ma ugualmente buona quella normanna