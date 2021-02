Non sono poche le famiglie che acquistano o ereditano due appartamenti separati da una sola parete. Magari la casa di un nonno che aveva comprato accanto al figlio. Unire due appartamenti in uno cancella l’IMU? Perchè nel momento in cui quel figlio eredita l’appartamento del genitore, quella sarà per lui una seconda casa su cui pagherà l’IMU.

Per comodità del nucleo familiare probabilmente la parete sarà abbattuta. Però quello che rileva a fini IMU sono le risultanze del catasto. Se gli appartamenti continuano ad essere accatastati come due unità differenti la seconda casa pagherà l’IMU. A volte le sentenze sono state tolleranti ed hanno dato rilievo all’uso della casa complessivamente destinata ad abitazione principale.

La giurisprudenza più severa

In molti casi, invece, la giurisprudenza ha dato rilievo al dato formale. Gli appartamenti erano uniti solo di fatto. Al catasto, invece, i due appartamenti avevano ancora identificazioni separate. Magari erano anche intestati ciascuno ad un coniuge. In questo caso per la giurisprudenza era necessario pagare l’IMU.

In questo caso unire i due appartamenti in uno cancella l’IMU?

Sembra essere l’unica soluzione, perché l’Agenzia delle Entrate aderisce alla soluzione della giurisprudenza più severa. Anche i Comuni si sono sempre adeguati a questa interpretazione ed hanno perciò mandato gli avvisi IMU.

In quale caso l’Agenzia delle Entrate riconosce l’esenzione dall’IMU

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che non è possibile procedere all’unione catastale di due unità immobiliari se sono intestate a soggetti diversi. Successivamente, con la Circolare 27/E/2016 l’Agenzia ha stabilito che non si possono fondere catastalmente due immobili che abbiano autonomia funzionale e reddituale. La fusione catastale è possibile solo se con dei lavori interni venga meno l’autonomia funzionale. Per esempio non si può conservare la doppia cucina nell’immobile unito di fatto.

Dopo aver eliminato l’autonomia funzionale occorre anche presentare due diverse dichiarazioni di variazioni, una per ciascun immobile. L’esenzione dell’IMU è effettiva quando tra i dati catastali dell’immobile viene inserita la dicitura “Rendita attribuita alla porzione di UIU (unità immobiliare unita) a fini fiscali”.