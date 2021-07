L’estate porta con sé la voglia di mangiare cibi freschi ma allo stesso tempo leggeri e salutari. Soprattutto se ci ritroviamo con settimane di caldo record come sta avvenendo al momento di scrivere. Forno chiuso per ferie e frigorifero sempre aperto sono le parole d’ordine quotidiane. Un’insalata fresca e gustosa con gli ingredienti giusti per prevenire le malattie cardiache. Le insalate da questo punto di vista rappresentano sempre una miniera di salute che con gli ingredienti del nostro suggerimento ci permetteranno di tenere a bada anche colesterolo e glicemia.

Non è la solita insalata ma una portata unica che ci farà sentire assolutamente sazi al termine del pasto e che prevede:

insalata verde mista a radicchio rosso;

cetrioli;

melanzane grigliate;

salmone;

erba cipollina;

cannella;

olio extravergine;

succo di limone.

Tutti ingredienti che oltre a legare tra loro da un punto di vista alimentare e del gusto apportano i nutrienti giusti per prendersi cura del nostro organismo.

Erba cipollina e cannella

L’erba cipollina è una vera e propria pianta benefica per il cuore andando ad agire in maniera efficace sulla qualità della circolazione sanguigna. È un ottimo depurativo e un valido antisettico che per la sua efficacia nelle funzioni cardiache è ritenuta anche un ottimo afrodisiaco.

Pochi sanno che anche la cannella difende il cuore e agisce correttamente sui valori dei trigliceridi e del colesterolo. Un alimento che come pochi, infatti protegge il cuore dalle malattie impedendo agli acidi grassi del sangue di impossessarsi delle arterie.

Ma le sue qualità non finiscono qui perché grazie alla ricchezza di vitamine e di acido folico questa spezia è particolarmente attiva nel proteggerci dalle malattie degenerative. Se siamo amanti delle macedonie fresche, altre alleate del cuore e della salute, la cannella ben si presta ad accompagnare anche queste donando loro un gusto particolarmente prezioso.

