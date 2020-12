Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nel menù a base di pesce di Capodanno non potrà mancare certo un’insalata ed ecco quindi una ricetta facile e veloce da preparare e da proporre ai nostri commensali.

La ricetta è composta da pochi ingredienti facili da reperire e a buon mercato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti per 4 persone

200 g di prosciutto cotto

200 g di gamberetti in scatola

75 g di riso basmati

sale

2 mele

due cetrioli sott’aceto

un peperone rosso

Per il condimento

3 cucchiai di maionese

un vasetto di panna da cucina

una cipollina

un ciuffo di prezzemolo

sale

pepe

2 uova sode per guarnire

Un’insalata da proporre nel menù di Capodanno a base di pesce

Procedimento

Iniziare a portate ad ebollizione dell’acqua con il sale per la cottura del riso che cuocerà per circa 20 minuti o per quanto indicato sulla confezione per una cottura al dente, scolarlo e lasciatelo raffreddare.

Nel frattempo tagliare il prosciutto a striscioline e scolare i gamberi dal liquido di conserva. Sbucciare le mele, dividerle in quarti, eliminate i torsoli e tagliatele a dadini. Scolare i cetrioli dal liquido di conserva e tagliateli a dadini. Prendere il peperone lavarlo e tagliarlo a metà, liberarlo dai semi e tagliarlo a quadretti.

Disporre tutti gli ingredienti in una terrina e mescolandoli con delicatezza.

Iniziare a preparare il condimento. In un recipiente inserire la maionese, la panna e la cipolla grattuggiata e amalgamare. Unire successivamente il prezzemolo lavato e tritato finemente, il pepe e il sale e mescolare.

Quindi unire tutti gli ingredienti preparati in precedenza e mescolare delicatamente e far riposare in frigo almeno per 20 minuti a recipiente coperto con la pellicola per alimenti.

infine, impiattare l’insalata in un piatto da portata e decoratela a proprio piacimento, ad esempio con degli spicchi di uova sode e ciuffetti di maionese e prezzemolo.

Approfondimento

Ecco l’alternativa allo zampone e al cotechino che molti non conoscono assolutamente da provare