Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il baccalà è tra i pesci di maggior consumo in questo preciso periodo dell’anno. Probabilmente dovuto alla sua versatilità, il baccalà è il protagonista di tante preparazioni di pesce. Il Team di ProiezionidiBorsa vuole oggi consigliare la ricetta per un’insalata con il baccalà che si tinge di giallo con una nota agrodolce.

Preparazione del pesce

Per la preparazione di questa insalata il baccalà, precedentemente dissalato, si deve porre in una teglia da forno e ricoprire di latte. Aggiungere in questa fase gli aromi che più si preferiscono, verdure reperibili nella stagione (come la carota e il sedano) o odori come il prezzemolo. Aromi e spezie dipenderanno un po’ dal proprio gusto. Dovrà cuocere in forno per circa una ventina di minuti o comunque fino a quando il baccalà inizierà a sfaldarsi al tocco di una forchetta. Togliere il baccalà dal forno e attendere che il pesce sia completamente intiepidito. In questa fase, si procede quindi a eliminare la lisca del pesce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le patate allo zafferano

Un’insalata con il baccalà che si tinge di giallo con una nota agrodolce necessita di due contorni: le patate allo zafferano e la cipolla agrodolce. Le prime, tagliate secondo la forma che più è di proprio gradimento, dovranno sbollentare in acqua calda e zafferano. Si può scegliere di salarle in pentola o una volta eliminate dall’acqua. Le patate assumeranno un brillante colorito giallo, davvero scenografico.

La cipolla in agrodolce

L’ultima preparazione è quella che interessa la cipolla in agrodolce. In una padella bassa, soffriggere dell’olio d’oliva e le cipolle tagliate a rondelle spesse. Appena inizieranno a scaldare, salarle e aggiungere qualche cucchiaio di zucchero. Lasciare caramellare e imbrunire e, quindi, sfumare con l’aceto di vino bianco. Tutto l’aceto dovrebbe evaporare nel giro di qualche minuto. Servire il baccalà su un letto di patate allo zafferano e completare con qualche cipolla in agrodolce adagiata sopra. Ecco un’insalata di pesce davvero speciale ma di semplice preparazione.