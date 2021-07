In Campania ed in particolare nel Cilento, vi è uno dei paesaggi più suggestivi della zona. Un’area protetta, selvaggia e di grande bellezza all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, raggiungibile attraverso un ponte medievale situato al confine dove si innalza un silenzio surreale.

Qui è possibile ammirare il panorama che regala questa area paradisiaca scavata nella roccia ed organizzare un’indimenticabile sosta, fatta di molte attività e buon cibo.

Un posto poco conosciuto a Sud della Campania perfetto da esplorare in estate

Quasi nessuno conosce quest’area e sono tante le attività che si possono svolgere. Le Gole del Calore sono una delle mete turistiche che non possono mancare se si progettano le vacanze estive nel Cilento.

Quest’area protetta è incastonata in una vallata di pareti rocciose a strapiombo su un fiume. Con un tasso di umidità alto e la scarsa quantità di luce del sole, si sono create le giuste condizioni per lo sviluppo di molte specie rarissime e autoctone tra cui le equiseti e le felci.

Qui è possibile ammirare molti uccelli come il martin pescatore, il passero solitario, la ghiandaia e altro ancora. Oltre a questi è possibile imbattersi nella lontra, che gira indisturbata fra le gole.

Le Gole del fiume Calore si trovano nei pressi di Felitto. Sono il frutto di erosione dell’acqua del fiume Calore, che ha scavato molto nel corso del tempo ed ha prodotto dei spettacolari canyon, dando vita anche alle cosiddette “Marmitte dei Giganti“.

Durante le piene, in inverno, la pressione crea dei veri e propri mulinelli d’acqua che a lungo andare scavano la roccia formando per l’appunto dei buchi circolari. In quest’oasi è presente anche una diga di una vecchia centrale idroelettrica dismessa.

Un’indimenticabile sosta in un area paradisiaca scavata nella roccia

Molte sono le attività che si possono svolgere dalla primavera e soprattutto in piena estate. Le acque gelide del fiume sono un vero toccasana durante le giornate torride estive, si può prendere il sole e fare un bel bagno. Inoltre è possibile usufruire dell’area pic-nic all’aperto e c’è anche un bar e un ristorantino con piatti tipici del territorio assolutamente da provare.

Uno dei piatti tipici sono i rinomati fusilli di Felitto, fatti di pasta fresca all’uovo lavorata a mano ancora oggi dalle signore del paese. Una vera e propria specialità da non perdere. Oltre a tutto questo, si possono fare altre attività come il trekking, risalire il fiume in canoa, pedalò ed altro ancora.