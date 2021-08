Classico o alle fragole, al limone o nella sua versione più light, il tiramisù è sicuramente il dolce più amato dagli italiani. Ci piace mangiarlo nella versione dolce, come semifreddo oppure come gelato. Il suo gusto leggero e goloso conquista proprio tutti. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una versione un po’ più particolare. Ideale per l’estate ma anche per una festa di compleanno, ad esempio.

Un’incredibile versione estiva del tiramisù monoporzione che conquisterà tutti con il suo gusto strepitoso

Per questa ricetta ci ispireremo al più famoso cake pop. Un dolce realizzato come un lecca lecca diventato ormai super popolare. Lo rivisiteremo all’italiana, creando dei ghiaccioli di tiramisù.

Ingredienti per 6 persone

70 gr di zucchero semolato;

120 gr di mascarpone;

50 ml di acqua;

100 ml di panna liquida non zuccherata;

30 ml di caffè espresso;

80 ml di liquore, tipo rum o brandy (opzionale);

6 savoiardi;

30 gr di cioccolato fondente;

6 bastoncini per ghiaccioli;

stampo per ghiaccioli.

Procedimento

In una ciotola montiamo il mascarpone con lo zucchero, utilizzando una frusta elettrica. Quando il composto sarà liscio e morbido, uniamo la panna, il caffè e l’acqua e mescoliamo. Dopodiché, versiamo il composto negli stampi per ghiaccioli, riempendoli solo per 2/3.

Ora prendiamo i savoiardi e bagniamoli nel liquore. Se vogliamo una versione non alcolica, usiamo dell’acqua con un po’ di caffè o del latte. Non lasciamo che assorbano troppo liquido, altrimenti risulteranno stopposi. Ora inseriamoli in ogni stampo con la crema al centro. Infiliamo in ogni savoiardo uno dei bastoncini per ghiaccioli. Battiamo leggermente lo stampo per far stabilizzare i nostri tiramisù pop.

Ora mettiamo lo stampo in congelatore per almeno 3 ore. Prima di servirli, passiamo lo stampo sotto l’acqua tiepida per qualche secondo. Sarà più facile estrarre i nostri ghiaccioli senza problemi. Terminiamo decorando con dei riccioli di cioccolato fondente.

Ecco un’incredibile versione estiva del tiramisù monoporzione che conquisterà tutti con il suo gusto strepitoso. Con questi tiramisù pop possiamo gustare un buonissimo tiramisù dove vogliamo, senza preoccuparci di usare il piatto. Se invece vogliamo preparare la ricetta classica, attenzione alla crema. Infatti, se la crema del tiramisù è troppo liquida probabilmente abbiamo fatto questo errore.

