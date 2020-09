Chi di noi non vuole vivere 100 anni e conoscere il segreto per raggiungere questa età? Ebbene un’incredibile ricerca americana ha scoperto il segreto per campare 100 anni.

Alla ricerca della longevità

Una ricerca americana dell’Università della Georgia per diversi anni ha monitorato la vita di persone, che hanno raggiunto un traguardo d’età ragguardevole, i 100 anni. Lo scopo era di capire che cosa avesse permesso una longevità così marcata.

Il problema è che fra tanti consigli, non si sa qual è quello che funziona e, soprattutto, se sia il metodo giustoper allungare la vita.

Se dovessimo seguire tutti i consigli del campo alimentare, non sapremmo da quale iniziare. Ognuno pensa di aver individuato in una tisana, in un frutto o in un’acqua il segreto della longevità. Probabilmente tutte queste cose aiutano a vivere un po’ meglio, ma non esiste un vero rimedio per vivere a lungo.

Anche i consigli che prediligono il movimento fisico, come il camminare, il correre, fare un certo sport o determinati esercizi, sono da considerare buoni consigli, ma c’è qualcos’altro.

Fatti i fatti tuoi che campi 100 anni

Questa ricerca ha analizzato persone dall’età già avanzata, cercando di capire che cosa li ha portati a vivere tanti anni. Hanno visto quali fossero le loro abitudini alimentari, che stile di vita avevano condotto, i loro passatempi, le difficoltà incontrate e come avevano reagito di fronte ad esse. Insomma tutto ciò che potesse far comprendere il segreto della loro longevità.

La conclusione a cui sono arrivati è che per un 30% la longevità dipende dai geni, la qualità del proprio stile di vita. Ma per il resto, una vita lungai dipende dalla serenità con cui si affronta ogni giorno, reagendo positivamente alle difficoltà, senza farsi abbattere.

In fondo un po’ come il detto italiano, che invita a non disperdere le proprie energie, senza preoccuparsi troppo dei fattori esterni, ma concentrasi sull’essenziale. Fatti i fatti tuoi che campi 100 anni. Un vero elisir di lunga vita.