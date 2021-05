Siamo abituati a gustare le fragole dopo il pasto come macedonia o dessert. Eppure questo piccolo frutto rosso ha delle potenzialità straordinarie in cucina. Negli ultimi anni la fragola si è rivelata un ingrediente d’eccezione per piatti salati, da insalate ai risotti.

Ed ecco che oggi, la Redazione di PdB propone una ricetta gustosissima ma che lascerà a bocca aperta chi avrà la fortuna di assaggiarla. Un’incredibile e insolita ricetta estiva con le fragole per scoprire un sapore nuovo e delizioso e fare un figurone con tutti gli invitati.

Ingredienti freschi preparati in poche semplici mosse

Per questa ricetta, gli ingredienti sono stati scelti proprio in base alle caratteristiche organolettiche delle fragole. Queste hanno un sapore dolce ma con un retrogusto acidulo che ha bisogno di essere smorzato. L’aromaticità della fragola, poi, si sposa bene con due erbe aromatiche. Queste sono la menta e il basilico, tra le quali si può scegliere.

Gli altri ingredienti sono: il caprino fresco, che esalta perfettamente l’acidulo della fragola ma avvolge in una crema la polpa dolce; poi ci sono i pomodori, meglio se non troppo maturi, che creano contrasto con il caprino e donano freschezza; le mandorle tostate esaltano tutti gli altri ingredienti e danno quel tocco di affumicato unico e incantevole.

Per cominciare la nostra ricetta salata con le fragole, oltre agli ingredienti prima elencati, avremo bisogno di un pane integrale dalla mollica grossa. Deve essere pensato per ritagliare delle grandi fette di pane spesso e compatto. Ricaviamone quante ne vogliamo e tostiamole leggermente.

La quantità degli ingredienti varierà in base al numero degli invitati, anche se è sempre meglio cercare di fare delle porzioni in più. Cominciamo lavando le fragole e togliendo il picciolo. Tagliamole a fettine e mettiamole da parte. Facciamo lo stesso con i pomodori. Mantechiamo il caprino con olio, pepe, un pizzico di sale e delle foglioline di basilico.

Prendiamo le fette di pane tostato e spalmiamo il formaggio di capra. Posizioniamo alternandole fette di pomodoro e fragola, aggiustando di sale. Le mandorle tostate dovranno essere tritate grossolanamente e cosparse sulla bruschetta. Un filo di olio a crudo e guarniamo con dell’altro basilico. Facciamo la stessa operazione per tutte le fette.

