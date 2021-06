La crociera, si sa, è un’esperienza molto suggestiva e particolare. Varie sono le tratte nel Mediterraneo, molte delle quali partono da porti della nostra penisola. Ma chi avrebbe mai pensato che in Italia fosse possibile una crociera su un fiume! Di questi tempi è difficile trovare nel nostro Paese fiumi ancora navigabili, soprattutto per turismo. Per fortuna ci sono dei casi speciali, come il fiume Brenta, che scorre tra Padova e Venezia. Questo fiume, da sempre navigabile e importantissima via di collegamento tra la laguna e la terraferma, offre da molti anni una meravigliosa e suggestiva crociera.

Si chiama “Burchiello“, ed una volta era l’imbarcazione della nobiltà veneziana che trasportava i passeggeri lungo il fiume per raggiungere le ville di campagna. La tratta era da Venezia a Padova, ma fermava in ogni città fluviale che si incontrava sul tragitto. In modo da raggiungere con comodità le residenze estive dei nobili, cioè alcune delle più meravigliose ville venete.

La crociera sul Brenta oggi: il moderno Burchiello

Oggi la tratta è rimasta la stessa, e l’imbarcazione è una moderna e confortevole barca, con tanto di cucina e terrazza panoramica. Durante la traversata, fa tappa in alcune delle più belle ville aperte al pubblico del Veneto, come Villa Pisani e Villa Foscari “La Malcontenta”. La crociera dura un’intera giornata, ed è possibile, quindi, prenotare il pranzo in battello. Pranzo a base di prodotti tipici locali, in particolare, il buonissimo pesce fresco lagunare del mercato ittico di Venezia.

È un’incredibile crociera attraverso questi luoghi magici del nord Italia ricchi di storia ed arte culinaria di alto livello, da non perdere assolutamente.

Il Burchiello by night: i Navigli a Padova

Un’entusiasmante esperienza assolutamente da provare è la crociera by night attraverso i Navigli a Padova. Elegante e lussuosa, questa crociera attraversa la città veneta attraverso i suoi canali e corsi d’acqua. A bordo verrà fatta una degustazione di 5 etichette di vino locale accompagnate da assaggi di prodotti tipici veneti. Assolutamente da non perdere.