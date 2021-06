Galeotta fu… la vacanza! Le ferie estive sono da sempre uno dei periodi dell’anno in cui i bollenti spiriti diventano più difficili da contenere. Diversi sessuologi clinici concordano con l’ipotesi secondo la quale le motivazioni sarebbero diverse. Il clima di allentamento delle tensioni giornaliere e un senso di libertà più ampio collegato al maggiore tempo libero a disposizione concorrono a risvegliare il desiderio di una “scappatella”.

Non solo. Secondo gli esperti, dopo i lockdown dell’anno e mezzo di pandemia, chi non era abituato a trascorrere lunghi periodi con il proprio partner potrebbe essersi trovato davanti a situazioni di forte stress. Questo provocherebbe un desiderio di evasione, di fuga e di nuove esperienze che potrebbe portare al tradimento.

Perché si tradisce d’estate

Un altro motivo per il quale ci si tradisce è la separazione della coppia, con il marito che resta in città a lavoro e la moglie che va in vacanza o il contrario. Tutto questo al partner più stufo può sembrare un’occasione ghiotta per trasgredire senza farsi “beccare”. C’è addirittura un’incredibile classifica svela quali sono le 20 città italiane dove si tradisce meglio.

L’estate 2021 potrebbe richiedere una particolare attenzione a chi ha paura di finire con un bel paio di corna. Ashley Madison, uno dei più importanti siti di relazioni extraconiugali, ha infatti pubblicato l’elenco delle città italiane dove è più facile organizzare una “fuitina” in serenità e anonimato. Una specie di menù delle location, non solo per chi scappa ma anche per chi ha paura di venire tradito nella lunga e caldissima estate.

Un’incredibile classifica svela quali sono le 20 città italiane dove si tradisce meglio. La classifica completa

Al 20esimo posto c’è una città del Sud, Catania, cui seguono Padova, Monza e Bari al 17esimo. Salendo ci sono Venezia, Vicenza e Bolzano, poi Verona, Torino, Udine e Como al 10mo posto. Proseguendo ci sono Ravenna al nono posto, poi Pisa, Parma, Bologna e Firenze al quarto posto.

Infine, il podio con un’inattesa sorpresa: Trieste al terzo posto, Milano al secondo e, medaglia d’oro, Roma. Occhi aperti, dunque, per evitare che l’estate porti con sé spiacevoli situazioni!