Mancano pochissimi giorni alla Pasqua e l’aria di primavera si diffonde nonostante il lockdown. Cerchiamo di portare un po’ di festa ed allegria anche a casa nostra. Bastano i gesti più semplici, anche delle colorate creazioni da mettere sui nostri balconi e sui comò. Per questo abbiamo pensato a un’idea straordinaria per riciclare realizzando delle splendide decorazioni pasquali spendendo pochissimo.

I materiali riciclati

L’idea che illustreremo oggi ha a che fare con il riciclo di oggetti che tutti hanno in casa. Partiamo, ad esempio, da un grosso barattolo in vetro trasparente. La dimensione ideale ha un diametro di 15 cm e un’altezza di 20 cm. Dopo aver pulito per bene il nostro barattolo, liberiamoci del tappo e cominciamo a riempirlo. Per fare questo avremo bisogno del piccolo tubo di cartone della carta igienica, di un pacchetto di Smarties o simili e infine un mazzo di fiori finti. Se questi ultimi non sono di nostro gradimento, possiamo sostituire il rotolo di cartone con un barattolo in vetro più piccolo e stretto in grado di entrare dentro quello più grande. In questo modo potremmo utilizzare un piccolo mazzo di fiori veri, vediamo come.

Un vaso coloratissimo

Inseriamo il tubo di cartone all’interno del barattolo posizionandolo al centro. Poi tutt’intorno distribuiamo i nostri ovetti colorati. Così questi saranno gli unici visibili dall’esterno creando un divertente effetto pasquale, mentre al centro avremo lo spazio per inserire i fiori.

Se si preferisce l’alternativa dei fiori veri, posizioniamo al centro del barattolo grande quello più piccolo e riempiamolo d’acqua. Circondiamolo di ovetti colorati come nell’esempio prima e inseriamo i nostri fiori freschi. Non sarebbero meravigliosi dei bei tulipani colorati? O magari dei narcisi?

Per completare il tutto non ci resta che utilizzare un bel nastro di stoffa colorata. Avvolgiamo il collo del barattolo e realizziamo un grazioso fiocco con delle lunghe code.

Il nostro progetto è finito, è il momento di posizionarlo sul davanzale o sul mobile all’ingresso. Non dimentichiamo di condividere una foto sui social, dopotutto è un’idea straordinaria per riciclare realizzando delle splendide decorazioni pasquali spendendo pochissimo.

