Mantenere la propria lavastoviglie in ordine e soprattutto sempre funzionante è importante. Per chi usa lavare le stoviglie sporche con questo elettrodomestico conosce bene il suo valore. Quando non abbiamo voglia di stare ore a strofinare piatti, bicchieri e posate, poterci affidare alla tecnologia è un miracolo.

Per evitare che possa funzionare malamente e per assicurare tutto pulito, solitamente si usano le pastiglie. Queste piccole perle riescono a detergere perfettamente, ognuna di esse serve ad un lavaggio completo. Le sostanze contenute nella pasticca si disciolgono durante il ciclo in lavastoviglie, donando pulito e brillantezza. Esistono, in realtà, diversi modi per utilizzala, risparmiando sull’acquisto di altri prodotti.

Ecco un'idea sorprendente per pulire tutta la casa efficacemente utilizzando 1 solo prodotto semplice, che si utilizza per la lavastoviglie.

In casa

Invece di tenere negli armadietti decine di flaconi, che occupano spazio, possiamo utilizzare le pastiglie della lavastoviglie per le pulizie di casa. Diminuiremo spazi, tempi e costi, con dei risultati eccellenti. Su alcuni tipi pavimenti, possiamo sciogliere una pasticca nell’acqua del secchio e passare lo straccio.

Utilizzare lo stesso procedimento in una bacinella, poi con l’aiuto di un panno strofinare sulle parti interessate, per eliminare la polvere da mobili e superfici. Un altro utilizzo intelligente riguarda sgrassare e rimuovere le incrostazioni dal WC, basterà buttare la pastiglia ed aspettare che si sciolga. Una volta sciolta, con la scopetta strofinare accuratamente. Solo alla fine tirare lo scarico e avremo un bagno profumatissimo.

Lavatrice e cappa

Per avere una lavatrice che emana profumo e buon odore, è necessario periodicamente fare un lavaggio a vuoto. Per pulire a fondo e avere bucati perfetti, mettere nel cestello una pasticca e azionare un classico lavaggio. In cucina, usare il prodotto disciolto nell’acqua calda per pulire e far brillare le cappe oleose e sporche. In caso ci siano solo pochi piatti sporchi, utilizzare lo stesso liquido per lavarli a mano in breve tempo.

