Adornare casa con creatività non è poi così difficile come si pensa. È possibile, mediante il fai da te, divertirsi e realizzare elementi decorativi in modo semplice e veloce: servono buoni propositi, un po’ di manualità e tanta fantasia. In questo modo si possono creare modelli davvero unici e di gran classe.

Gli elementi più importanti nell’arredamento di un soggiorno, essendo l’ambiente della casa più vissuto, sono senza dubbio i punti luce. Un’idea semplice ed economica, per creare un lampadario ed abbellire in modo originale il proprio soggiorno, può essere quello di utilizzare un semplice gomitolo di spago. Grazie a questo materiale si andrà a realizzare un accessorio particolare e dal forte impatto visivo.

L’occorrente per la realizzazione di una lampada fai da te

Gli oggetti necessari per la creazione sono di facile reperibilità, ma soprattutto a bassissimo costo:

un gomitolo di spago dal peso medio, né troppo sottile né troppo spesso;

colla vinilica o colla per carta da parati;

acqua;

un palloncino in lattice: la grandezza del palloncino stabilisce quella del lampadario;

vaselina oppure olio da cucina;

un pennello di circa 6 cm;

un recipiente per contenere il composto di acqua e colla;

un pennarello;

porta lampada e lampadina.

Durante la lavorazione è consigliato coprire l’area di lavoro con un telo di plastica e munirsi di guanti.

Un’idea semplice ed economica per creare un lampadario ed abbellire in modo originale il proprio soggiorno: le fasi

Per prima cosa gonfiare il palloncino, meglio se con l’ausilio di una pompetta.

Con un pennarello segnare un cerchio di circa 10 cm poco fuori dal centro dell’estremità superiore. Sarà utile per sfilare il palloncino una volta terminato il lavoro e fare il cambio della lampadina quando necessario.

All’interno di un contenitore, miscelare fra loro acqua e colla vinilica: le dosi devono essere una parte di acqua e tre di colla.

Srotolare il gomitolo di spago ed immergerlo completamente nella miscela preparata precedentemente.

Oleare il palloncino con della vaselina. Se non la si ha a disposizione è sufficiente dell’olio. Questo servirà ad evitare che lo spago rimanga incollato alla superficie in lattice una volta applicata la colla.

Iniziare ad avvolgere lo spago impregnato di colla attorno al palloncino coprendo a caso quanto più spazio possibile e facendo attenzione a non coprire il cerchio segnato inizialmente.

Quando siete soddisfatti del risultato ottenuto, meglio se il palloncino è quasi completamente avvolto dallo spago, ritoccare con un pennello aggiungendo della colla dove serve. Lasciarlo asciugare appeso per almeno 24 ore.

Una volta asciutto, con uno spillo, scoppiare il palloncino all’interno e sfilarlo delicatamente.

Infine inserire un porta lampade a sospensione.

Con pochi e semplici materiali e una breve lavorazione è possibile realizzare un lampadario dal design moderno e singolare.