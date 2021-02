Accade talvolta di tornare a casa estenuati da una giornata di lavoro. Mancano le energie per pensare a cosa cucinare. Eppure bisogna pur mettere qualcosa in tavola! Condividiamo dunque un’idea per un gustoso secondo piatto last minute rapido e alla portata di tutti.

Ebbene è più facile di quello che sembra preparare una frittata arricchita, che faccia felice tutta la famiglia. Se siamo 4 persone, apriamo dunque il frigorifero e tiriamo fuori questi ingredienti:

6 uova;

80 gr di prosciutto cotto;

1 pezzetto di groviera;

4 cucchiai di latte;

20 gr di burro;

1 cucchiaio colmo di farina;

Olio extravergine di oliva e sale quanto basta.

Nel caso non si disponga del groviera, questo potrà essere sostituito con un altro formaggio dal gusto deciso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Mettiamoci all’opera

Tagliare la cipolla a fettine sottili. Metterla in una padella con 2 cucchiai di olio e lasciarla appassire per qualche minuto. Aggiungere poi 4 cucchiai di latte. Coprire e cuocere con la fiamma al minimo per una decina di minuti. Nel mentre tagliare il prosciutto a dadini o striscioline. Quindi unirlo agli altri ingredienti. Mescolare bene e spegnere il fuoco. Lasciare stiepidire. A parte sbattere 1 uovo. Quindi aggiungere la farina setacciata un po’ per volta. Unire le altre uova via via, continuando a sbattere.

Aggiungere la cipolla ed il prosciutto intiepiditi. Infine la groviera grattugiata a maglia grossa. Regolare quindi di sale. Per la cottura mettere il burro in un padellino antiaderente. Quando sarà sciolto aggiungere il composto e coprire con un coperchio. Fare cuocere per 7-8 minuti. Quindi girare e lasciare andare scoperto per qualche minuto ancora. Ecco dunque servita la prima soluzione rapida e alla portata di tutti.

Salsiccia sbriciolata

Un’altra alternativa consiste nel sostituire al formaggio e prosciutto della salsiccia sbriciolata. Si potrà dunque lasciarla abbrustolire in padella con una noce di burro, fino a che non sarà quasi cotta. Successivamente versare le uova trattate con il medesimo procedimento e procedere alla cottura.

Il costo totale del piatto per quattro persone sarà inferiore ai 10 euro. Gli ingredienti necessari solitamente sono già in casa.

Dunque ecco svelate un’idea per un gustoso secondo piatto last minute rapido e alla portata di tutti.

Approfondimento

Come preparare un secondo piatto di pesce spendendo poco e sorprendendo tutti