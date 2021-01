Il pollo è uno di quegli alimenti che possiamo cucinare in mille modi. Dagli involtini ripieni al rollè, alla fettina semplice con un filo d’olio. Da piatto ottimo per la dieta può trasformarsi in un cibo prelibato per i palati più sopraffini.

Noi di Proiezioni di Borsa suggeriamo un’idea originale per cucinare un gustosissimo secondo piatto a base di pollo. Si tratta dei bocconcini di pollo con funghi e pomodorini, semplici da preparare, faranno gola a tutta la famiglia… e non solo. Quando potremo nuovamente organizzare delle cene o dei pranzi a casa con gli amici, questa ricetta piacerà certamente ai nostri commensali.

Ingredienti per quattro persone

mezzo chilo di bocconcini di pollo o in alternativa cinque fette da tagliare a pezzi più o meno omogenei

250 grammi di pomodorini datterini

350 grammi di funghi freschi

uno spicchio d’aglio

sale, olio e prezzemolo q.b.

Procedimento

Pulire e tagliare i funghi o, se si preferisce, è possibile utilizzare quelli già tagliati disponibili nel banco frigo di ogni supermercato. In una padella, far riscaldare l’olio con lo spicchio d’aglio. Versare i funghi e a metà cottura aggiungere i pomodorini e il sale. Dopo cinque minuti circa, è il momento di aggiungere i bocconcini di pollo e cuocere a fuoco lento.

Si consiglia di coprire la padella con un coperchio, in modo da garantire una cottura ottimale ed evitare che il tutto si bruci. Controllare più volte il pollo e mescolare frequentemente per farlo insaporire.

Il tocco finale

Non appena pronto, lasciare raffreddare per qualche minuto e aggiungere il prezzemolo (se aggiunto a freddo rende il piatto più gustoso).

I nostri bocconcini sono pronti, per cui non resta che servirli e mangiarli.

Ecco un’idea originale per cucinare un gustosissimo secondo piatto a base di pollo. E non solo gustoso, ma anche leggero e facile da preparare.