C’è poco da fare, il cibo si deteriora e imputridisce. E non sempre riusciamo a liberarci del cattivo odore che rimane nella spazzatura. Anche se proviamo a lavarla e rilavarla molte volte. Ci sono alcuni odori che proprio non vogliono andare via. Abbiamo provato tutti i tipi di detergenti possibili, ma nulla. Dopo un po’ la puzza ritorna e rimane impregnata nella plastica per diversi giorni. Quindi cosa si può fare? Cercare di contrastarla prima che si formi. Ma come?

Un’idea geniale per eliminare la puzza dal bidone della spazzatura a cui non avevamo mai pensato

Proprio come qualsiasi altro cattivo odore che può infestare la nostra casa, si può provare con un profumatore. Ma abbiamo provato a metterlo nell’armadietto in cui teniamo il bidone, senza nessun risultato. E allora cosa possiamo usare? Pensiamo alla cosa che può emanare più cattivo odore in casa se non pulito con costanza. Già, proprio il WC. E come si fa a contrastare il cattivo odore che emana la tazza del water? Le tavolette profumate o i dischetti in gel! E allora perché non usarli anche per la pattumiera?

Diversi prodotti che abbiamo in casa hanno più di una funzione

Possono essere utili per diverse cose, ma spesso neanche ci pensiamo. E lo stesso vale per le tavolette profumate. Se riescono a contrastare l’odore che proviene della tazza, sono abbastanza forti per la pattumiera. Basterà applicarli sul coperchio per attenuare l’odore di marciume! Per i dischetti in gel è molto più semplice perché basterà inumidire leggermente il punto in cui metterli. E farli aderire bene. Visto che non c’è acqua che può farli consumare, quando avranno esaurito il loro profumo vanno sostituiti. Mentre per le tavolette profumate? Se non si vuole che il gancio di plastica lasci il coperchio leggermente aperto basta fare così. Aprire la gabbietta e prelevare un pezzo della tavoletta profumata. E incollarla sul coperchio della pattumiera con un pezzo di nastro adesivo. E via tutti i cattivi odori!

Quindi, un’idea geniale per eliminare la puzza dal bidone della spazzatura a cui non avevamo mai pensato.

Con un po’ di creatività si possono trovare le soluzioni a tantissimi problemi casalinghi.

Usando oggetti o prodotti che già abbiamo in casa.

