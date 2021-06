Un’idea geniale per contenere i consumi dei climatizzatori in una casa-vacanze o b&b

Chi gestisce una casa vacanze o un b&b sa bene quanto è importante contenere i consumi elettrici. Spesso infatti, per i motivi più vari, turisti e viaggiatori non si preoccupano di contenere le spese legate all’energia elettrica. Tra luci accese giorno e notte e climatizzatori sempre alla massima potenza, l’arrivo della bolletta è spesso preceduto da scongiuri di ogni tipo.

In realtà però, oltre agli scongiuri, esistono delle ottime soluzioni utili a contenere i consumi di una struttura ricettiva. Ad esempio l’utilizzo di lampadine a led, dei buoni infissi isolanti e degli elettrodomestici efficienti dal punto di vista energetico sono un ottimo aiuto.

Una soluzione molto utilizzata ma di certo non economica

Per contenere i consumi elettrici dei climatizzatori esistono delle soluzioni ad hoc. Una delle più utilizzate in strutture di questo tipo è senza dubbio il badge o la card magnetica. Con questo sistema la corrente elettrica si attiva solo quando l’ospite si trova effettivamente in casa. Tuttavia la spesa iniziale per l’acquisto di un sistema di questo tipo ed ovviamente quella per la sua installazione sono notevoli. Basti pensare che per l’installazione è necessario intervenire sull’intero impianto elettrico.

Ecco l’idea geniale per contenere i consumi dei climatizzatori in una casa vacanze o b&b spendendo pochissimo

Se l’installazione dei badge comporta una spesa di una certa rilevanza, è possibile ottenere lo stesso risultato a costi molto più contenuti.

Ciò è possibile grazie ad un apparecchio elettronico detto contattore (non contatore) o teleruttore. Questo apparecchio, del costo di circa 10 euro, ha la funzione di stabilire o interrompere la corrente all’interno di un circuito elettrico.

In breve, se si collega il contattore ad un comune interruttore a chiave, quando l’interruttore sarà su off la corrente elettrica verrà disattivata.

Ecco spiegato nel dettaglio il funzionamento del contattore

Allo scopo di contenere i consumi di un climatizzatore è necessario, come già accennato, utilizzare un interruttore a chiave. L’interruttore a chiave attiverà e disattiverà il contattore.

Questo interruttore viene azionato con una comune chiave ma con la particolarità che questa non può essere tolta quando l’interruttore è acceso. La chiave potrà essere tolta dall’interruttore solo quando questo è spento.

L’idea geniale per contenere i consumi dei climatizzatori in una casa vacanze o b&b è legata proprio a questa piccola chiave. Se la chiave dell’interruttore sarà unita alle altre chiavi della casa, sarà impossibile per l’ospite allontanarsi lasciando i climatizzatori accesi.

Inserendo le chiavi della struttura, compresa quella che attiva i climatizzatori, all’interno di un piccolo catenaccio, l’ospite dovrà necessariamente spegnere i condizionatori quando si allontanerà. Il lucchetto sarà fondamentale per evitare che l’ospite possa separare le singole chiavi.

Inoltre, per i gestori di una casa vacanza o b&b ecco qualche ottima idea per incrementare i propri ricavi.