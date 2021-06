D’estate è difficile resistere alla tentazione di gustare un buon gelato fresco. Soprattutto quando le temperature sono elevate, molti di noi decidono ad esempio di sostituire un pasto con questo dolce e fresco alimento.

I gusti sono infiniti e soprattutto soddisfano i desideri di ognuno di noi. Un’ampia scelta tra i gusti più tradizionali e leggeri alla frutta fino a quelli più sostanziosi.

Quando però siamo nel bel mezzo di un percorso dimagrante, la prima cosa che rimpiangiamo in questo periodo è proprio un buon gelato. Molti dietologi e nutrizionisti tendono a limitarne il consumo a causa delle alte percentuali di zuccheri e grassi. In media infatti un gelato alla frutta contiene 130 chilocalorie mentre quelli più elaborati con panna, latte e uova, hanno quasi 300 chilocalorie.

Di certo, visto questi valori nutrizionali, il gelato può rappresentare un potenziale nemico per la nostra lotta ai chili di troppo. Perciò meglio preferire quelli alla frutta. Ma se proprio non ce la facciamo, non è il caso di disperarsi. Infatti che con questa ricetta light potremo gustare sempre un ottimo gelato, senza tanti sensi di colpa.

Un’idea furba per creare un ottimo gelato light dal gusto che più preferiamo

Di solito pensiamo che tendenzialmente i gelati alla frutta o preparati con dolcificanti naturali, tipo la stevia, siano consumabili durante un regime dietetico. Certo, come accennato sopra, se rappresentano una sorta di ‘premio’ mensile, sono da preferire a quelli più calorici. Ma chi giornalmente non riesce a fare a meno del gusto fresco e cremoso di un gelato, di certo, quando si è a dieta, non rappresentano un’ottima soluzione.

Per mantenere il giusto apporto calorico con gusto ecco un’idea furba per creare un ottimo gelato light dal gusto che più preferiamo. Perché con pochi ingredienti ed in pochi minuti otterremo un delizioso gelato che non ha niente da invidiare a quello delle migliori pasticcerie.

Ciò che serve come base iniziale è soltanto una bella banana. Infatti dopo averla sbucciata e tagliata a rondelle, bisogna metterla in freezer e farla congelare.

Una volta congelata, prendiamo un frullatore e mettiamo la nostra banana insieme agli ingredienti o aromi che più ci piacciono. Ad esempio possiamo mettere del cacao amaro, oppure del caffè o altra frutta congelata.

La banana funge da base neutra in quanto serve a dare la tradizionale cremosità al gelato senza però lasciare un sapore predominante.

